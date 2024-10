Bawełna zyskuje na fali niższych szacunków zbiorów USDA i obaw o huragan Francine 📈 COTTON powyżej $70

Kontrakty terminowe na bawełnę, na giełdzie ICE (COTTON) wzrosły powyżej $70 i od wieloletnich minimów notowane obecnie są niespełna 5% wyżej. Wzrosty rozpędziły szacunki niższej produkcji, wynikające z wczorajszego raportu USDA WASDE oraz obawy o zbiory w delcie Missisipi, mogące zakłócić podaż na rynku amerykańskim. Prognostycy rolni oczekują, że zbiory bawełny z akra w tym roku będą najniższe od 2015 roku. Bilans bawełny w USA na sezon 2024/25 wykazuje spadek produkcji, eksportu i końcowych zapasów w porównaniu do ubiegłego miesiąca, przy płaskiej prognozie krajowego popytu.

Mniejsze zbiory w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Pakistanie z nadwyżką rekompensują większe zbiory w Chinach. W raporcie światową produkcję obniżono o około 1,2 miliona bel, o około 460 000 bel, głównie z powodu spadku o 200 000 bel w Wietnamie i 100 000 bel w Bangladeszu i Turcji. Światowe zapasy końcowe zmniejszyły się o 1,1 miliona bel od sierpnia do około 76,5 miliona obecnie. Departament Rolnictwa wskazał, że susza w Arizonie, Oklahomie i Teksasie obciąża uprawy. Korekty zbiór w tych regionach USA kompensują (wciąż) dość dobre zbiory w Luizjanie, Kalifornii i Nowym Meksyku.

Francine wesprze momentum cen bawełny?

Jednak rynek może zacząć obawiać się, że już obciążone suszą plony mogą ponownie spaść, w zależności od szkód huraganu Francine. Ten zagraża uprawom w delcie Missisipi, czyli w regionie, który jak dotąd miał wciąż dobre zbiory.

Przez wciąż słabszy popyt ze strony dużych producentów tekstyliów m.in. Chin, Wietnamu, Turcji i Bangladeszu, bawełna wciąż notowana jest blisko wieloletnich minimów, a sezonowe czynniki stanowią wciąż ułamek szerszego, fundamentalnego tła

Raport USDA wskazuje, że amerykańscy rolnicy zbiorą w tym roku ok. 807 funtów bawełny na akr (spadek o 10% r/r). Choć wydajność upraw spadła, ostateczne zbiory będą jednak wyższe niż w roku 2024 z powodu 1 miliona akra więcej nasadzeń i mniej akrów spisanych przez rolników na straty. Niemniej jednak zostały obniżone o 33 funty względem sierpniowych szacunków

Dodatkowo ostatnie odreagowanie cen ropy po wielkich spadkach wsparło bawełnę, a ewentualny dalszy jej wzrost potencjalnie może podnieść koszty łańcucha dostaw poliestru. W obecnej chwili w kluczowych regionach zbiorów panują wciąż niekorzystne dla upraw warunki pogodowe. Kontrakty na bawełnę rosną trzecią sesję z rzędu, a spadek dolara wsparł surowce rolne. Obecnie wzrosty są wciąż nieco ograniczone, ponieważ w WASDE nieco obniżone zostały także szacunki konsumpcji.

Ostatni raport Commitment of Traders (CoT) wskazał, że producenci zaczynają wahać się przed zabezpieczaniem dostaw. Grupa Managed Money (fundusze i duzi spekulanci) wycofała ponad 4000 kontraktów w krótkich pozycjach i choć te nadal znacznie przeważają nad długimi, istnieje potencjał do pokrywania pozycji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pszenicy.

Wykresy COTTON (H1, D1)

Kontrakty przebiły się powyżej krótkoterminowej linii spadkowego trendu i testują okolice powyżej $70.

Źródło: xStation5

Bawełna zbliża się do 50-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej na interwale dziennym (EMA50, pomarańczowa linia), przy $71.

Źródło: xStation5