Pszenica traci 2,5% wobec korzystniejszych prognoz pogody w Rosji i Chinach 📉

Kontrakty terminowe na pszenic臋 w Chicago (WHEAT) trac膮 dzi艣 prawie -2,5% wobec danych pogodowych sygnalizuj膮cych ni偶sze ryzyko s艂abszych zbior贸w na p贸艂nocnej p贸艂kuli. Korzystniejsze, oczekiwane wzorce pogodowe spowodowa艂y fal臋 realizacji zysk贸w. Rynek zacz膮艂 wycenia膰 ni偶szego ryzyko szoku poda偶owego w tym sezonie, cho膰 wci膮偶 ok. 10% plon贸w w po艂udniowych regionach Rosji pozostaje zagro偶onych wobec majowych mroz贸w i suszy w kluczowych regionach. Najbli偶sze dni maj膮 przynie艣膰 jednak korzystniejsze warunki zar贸wno w tym regionie, jak i Chinach, gdzie traderzy tak偶e obawiali si臋 szk贸d.

Dane z Commitment of Traders na dzie艅 20 maja wskaza艂y, 偶e pozycja kr贸tka w kontraktach na pszenic臋 wynios艂a blisko -108,9 tys. kontrakt贸w, z czego 80,16 tys. nale偶y do 'Managed Money', za kt贸rymi kryj膮 si臋 du偶e fundusze hedgingowe i instytucjonalni spekulanci. Spadek pozycji kr贸tkich w tej grupie, wzgl臋dem poprzedniego raportu CoT wyni贸s艂 niespe艂na 700 kontrakt贸w, co wskazuje na ograniczone ryzyko 'short coveringu' z obecnych poziom贸w. Zw艂aszcza bior膮c pod uwag臋 powr贸t tendencji spadkowej.

Pszenica (H1)

Pszenica cofn臋艂a si臋 po pr贸bie wybicia ze spadkowego kana艂u cenowego, i na interwale godzinowym widzimy poziomy sugeruj膮ce wyprzedanie z RSI bliskim 24.聽

殴r贸d艂o: xStation5

Na interwale dziennym pszenica kolejny raz nie zdo艂a艂a trwale wybi膰 si臋 powy偶ej EMA50 (pomara艅czowa linia), ignoruj膮c w pewien spos贸b niekorzystne warunki pogodowe, ci膮偶膮ce zbiorom w kluczowych regionach Ukrainy i Rosji.

殴r贸d艂o: xStation5