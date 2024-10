Bawełna zyskuje na fali obaw o sezon huraganów w USA 📈

Listopadowe kontrakty na bawe艂n臋 (COTTON) zyskiwa艂y wczoraj prawie 4% i ros艂y na ICE do 73 USD za bel臋, powoduj膮c wstrzymanie handlu surowcem w godzinach popo艂udniowych, z uwagi na podwy偶szon膮 zmienno艣膰. Powodem tego wzrostu s膮 obawy co do sezonu huraganowego w USA, kt贸ry mo偶e powa偶nie zak艂贸ci膰 poda偶 w istotnych stanach, kt贸re przybieraj膮 na sile po tym jak ostatni raport USDA WASDE wskaza艂 mocn膮 rewizj臋 w d贸艂 sierpniowych prognoz zbior贸w.

Ni偶, kt贸ry 'zawis艂' nad wschodnim wybrze偶em USA ma przynie艣膰 porywiste wiatry, ulewne deszcze, a nawet powodzie w niekt贸rych cz臋艣ciach Stan贸w Zjednoczonych w ci膮gu najbli偶szych dni. Traderzy obawiaj膮 si臋, 偶e szacunki poda偶y ze stan贸w Missisipi i Luizjana ulegn膮 znacznej rewizji w d贸艂, poniewa偶 ulewy i podtopienia przychodz膮 w najbardziej ryzykownym czasie tj. zbior贸w bawe艂ny, kt贸re w wymienionych stanach by艂y znacz膮ce i wysokiej jako艣ci.

Huragan Francine nawiedzi艂 po艂udniowe Stany, powoduj膮c silne wiatry i opady deszczu; Luzijan臋 nawiedzi艂y powodzie, a utrudnienia odczu艂y te偶 stany Missisipi i Alabama. Federalna Agencja Zarz膮dzania Kryzysowego (FEMA) wezwa艂a spo艂ecze艅stwo do przygotowa艅, ostrzegaj膮c, 偶e prognoza huragan贸w na rok 2024 sporz膮dzona przez Narodow膮 Administracj臋 Oceaniczn膮 i Atmosferyczn膮 (NOAA) jest w tym roku 鈥瀗ajbardziej agresywn膮 prognoz膮 w historii鈥.

Dane z聽 International Cotton Advisory Committee (ICAC), wydane na pocz膮tku wrze艣nia wskaza艂y, 偶e produkcja bawe艂ny w 2024-2025 osi膮gnie 25.6 mln ton, co da 2.7% r/r spade wzgl臋dem prognoz z sierpnia, ale wci膮偶 6% wzrost wzgl臋dem poprzedniego sezonu. Popyt na bawe艂n臋 pozostaje wysoki i wynosi globalnie prawie 25.9 mln ton, tj. wzrost o 3.5% wzgl臋dem poprzedniego sezonu. Rewizje w d贸艂 mog膮 sugerowa膰 nawet聽deficyt na rynku bawe艂ny w 2024 roku, podczas gdy ceny wci膮偶 notowane s膮 z olbrzymim dyskontem wzgl臋dem rekord贸w z 2022 roku (155 USD za bel臋 vs 72 USD obecnie).

Aktualnie bazowe prognozy National Hurricane Center w Miami sugeruj膮, 偶e sztorm tropikalny聽Gordon (kolejny 艣ledzony po Francine) os艂abi si臋 i odwr贸ci od Stan贸w Zjednoczonych, zawracaj膮c w kierunku p贸艂nocno-wschodnim w ci膮gu najbli偶szych kilku dni i mo偶e si臋 os艂abi膰 w ci膮gu kilku kolejnych tygodniach.聽 Niemniej jednak聽prognostycy twierdz膮, 偶e wci膮偶 istnieje potencja艂, 偶e burza odzyska na sile w nast臋pnych dniach. W efekcie COTTON mo偶e notowa膰 podwy偶szon膮 zmienno艣膰, z potencja艂em do pokrywania znacz膮cych pozycji kr贸tkich, przez fundusze i du偶ych spekulant贸w, raportuj膮cych w CoT, wobec ryzyka kolejnych rewizji poda偶y.

