Poranna odprawa (20.05.2025)

Wzrostowa sesja na rynkach azjatyckich z Chinami na czele po obniżce stóp procentowych przez Pekin. Chińskie indeksy Shanghai Shenzhen CSI 300 i Shanghai Composite wzrosły odpowiednio o około 0,3% i 0,2%, podczas gdy hongkoński Hang Seng zyskał 1%. Australijski ASX 200 wzrósł o 0,5% po obniżce stóp przez RBA. Japońskie indeksy Nikkei 225 i TOPIX również zyskały po potwierdzeniu trwających rozmów handlowych między USA a Japonią. Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje spadły o 0,2%, gdy inwestorzy oczekiwali na głosowanie w Izbie Reprezentantów nad ustawą podatkową Trumpa.

Chiny ostrzegają, że amerykańskie ograniczenia dotyczące chipów Huawei podważają wynegocjowaną umowę. Przedstawiciele chińskiego Ministerstwa Handlu oświadczyli, że niedawne ostrzeżenia USA przeciwko używaniu chipów Ascend firmy Huawei "poważnie podważyły konsensus osiągnięty podczas chińsko-amerykańskich rozmów w Genewie". Pekin zagroził "stanowczymi środkami", jeśli Waszyngton "będzie nadal istotnie szkodzić interesom Chin". Departament Handlu USA wydał ostrzeżenie zaledwie dzień po tym, jak oba kraje ogłosiły 90-dniową deeskalację ceł.

Australijski Bank Rezerw obniża stopy do najniższego poziomu od dwóch lat - redukcja o 25 punktów bazowych do 3,85%, to druga obniżka w tym roku. RBA wskazał na zmniejszone ryzyko inflacyjne i ostrzegł, że globalna niepewność gospodarcza prawdopodobnie wpłynie na australijski wzrost. Bank centralny obniżył prognozę PKB na 2025 rok do 2,1% z wcześniejszych 2,4% i przewiduje, że bezrobocie wzrośnie nieco bardziej niż początkowo oczekiwano. Rynki wyceniają dodatkowe łagodzenie polityki monetarnej o 57 punktów bazowych do końca roku.

Kontrakty na ropę Brent utrzymały się na poziomie 65,55 USD za baryłkę, a WTI wzrosło o 0,1% do 62,20 USD. Iran potwierdził, że jego program wzbogacania uranu jest "absolutnie nie do negocjacji", co stanowi główny punkt sporny w negocjacjach nuklearnych z USA. Jednocześnie potencjalne rozmowy o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej Trump-Putin nie miały znaczącego wpływu na rynki ropy, a analitycy zauważają brak istotnych przełomów.

Chiny obniżają referencyjne stopy procentowe po raz pierwszy od października, obniżając jednoroczną podstawową stopę kredytową o 10 punktów bazowych do 3,0%, a pięcioletnią LPR do 3,5%. Główne banki państwowe, w tym ICBC, Agricultural Bank of China, China Construction Bank i Bank of China, również obniżyły oprocentowanie depozytów o 5-25 punktów bazowych. Działania te mają na celu stymulowanie konsumpcji i wzrostu akcji kredytowej w obliczu napięć handlowych, choć analitycy zauważają, że Pekin może być "pod mniejszą presją wprowadzania niezbędnych bodźców" po rozejmie handlowym z USA.

Rozmowy handlowe Japonia-USA postępują - trzecia runda rozmów na szczeblu ministerialnym spodziewana jest do piątku, według agencji Kyodo News. Główny negocjator handlowy Japonii, Ryosei Akazawa, podtrzymał, że stanowisko Tokio domagające się zniesienia wszystkich amerykańskich ceł pozostaje niezmienione. Japonia stoi w obliczu 10% ogólnej taryfy celnej plus 25% cła na dostawy samochodów, jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte przed lipcem. Doniesienia sugerują, że Japonia może zaproponować zwiększenie importu produktów rolnych i zrewidowane standardy motoryzacyjne jako ustępstwa.

Trwają negocjacje handlowe Wietnam-USA w Waszyngtonie do 22 maja, a Wietnam stara się uniknąć grożących 46% ceł. Wietnamskie ministerstwo handlu poinformowało o rozmowach na temat "rozwiązania fundamentalnych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania" podczas drugiej rundy formalnych rozmów dwustronnych. Minister handlu Nguyen Hong Dien prowadził również rozmowy z firmą Westinghouse dotyczące współpracy w zakresie technologii jądrowej.

Ustawa o stablecoinach postępuje w Senacie USA - sponsorowana przez Republikanów ustawa GENIUS Act przeszła głosowanie stosunkiem 66-32. Ustawodawstwo stworzy ramy regulacyjne dla stablecoinów i utworzy komitet składający się z przedstawicieli Departamentu Skarbu, Rezerwy Federalnej i FDIC. Mimo krytyki ze strony senator Elizabeth Warren, oczekuje się, że ustawa zostanie poddana pełnemu głosowaniu na forum w tym tygodniu, zanim trafi do prezydenta Trumpa do zatwierdzenia. Bitcoin wzrósł o 2,3% do 106.011 USD po tej wiadomości.