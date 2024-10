Bitcoin cofa się z ponad 2 miesięcznych szczytów

Bitcoin zaatakował dzisiaj niemal poziom 68 tys., znajdując się tym samym najwyżej od końca lipca. Obserwujemy jednak reakcję na opór w postaci górnego ograniczenia spadkowego kanału trendowego. W tym momencie Bitcoin powraca w okolice 66 tys. USD i znajduje się w okolicach szczytów z końca września.

Wcześniejsze wzrosty wiązano ze wzrostem prawdopodobieństwa wygranej Trumpa w wyborach prezydenckich za dokładnie 3 tygodnie. PredictIt wskazuje na prawdopodobieństwo wygranej przez Trumpa na 54%, natomiast w przypadku Polymarket jest to niemal 57%. Rośnie również prawdopodobieństwo pełnego Kongresu przejętego przez Partię Republikańską, co mogłoby skutkować dobrymi rozwiązaniami dla rynku kryptowalut. Niektórzy spekulują również, że brak dodatkowych narzędzi stymulujących chińską gospodarkę powoduje, że część inwestorów wyciąga swoje fundusze z aktywów związanych z Chinami i kieruje je ponownie na rynek kryptowalut. Niemniej obecnie doszło do realizacji zysków, co zbiega się również z wyraźnym cofnięciem na amerykańskim rynku akcji.