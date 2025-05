Bitcoin przebija 97000 USD po przyjęciu przez pierwszy stan USA ustawy o rezerwach 🔔📈

W dniu wczorajszym, w drugiej cz臋艣ci dnia New Hampshire zapisa艂 si臋 na kartach historii jako pierwszy stan USA, kt贸ry przyj膮艂 ustaw臋 zezwalaj膮c膮 na utworzenie Strategicznej Rezerwy Bitcoinowej. Na fali tej informacji Bitcoin wybi艂 si臋 z okolic 94000 USD do 97000 USD w dniu dzisiejszym. Entuzjazm inwestor贸w jest nap臋dzany przez oczekiwania efektu domina i przyj臋cia podobnej strategii w pozosta艂ych stanach USA.聽

13 marca 2025 roku gubernator Kelly Ayotte podpisa艂a ustaw臋 HB 302, kt贸ra upowa偶nia skarbnika stanu do inwestowania 艣rodk贸w publicznych zar贸wno w metale szlachetne, jak i w cyfrowe aktywa takie jak Bitcoin. W dniu wczorajszym ustawa zosta艂a oficjalnie przyj臋ta i wchodzi w 偶ycie za 60 dni. Zaprezentowany w ustawie modelu opiera si臋 na rekomendacjach opracowanych przez niezale偶ny think tank Satoshi Action.

Co umo偶liwia ustawa

HB 302 pozwala skarbnikowi New Hampshire alokowa膰 cz臋艣膰 艣rodk贸w publicznych z:

Funduszu Og贸lnego (General Fund)

Funduszu Stabilizacji Dochod贸w (Rainy Day Fund)

Innych funduszy wyra藕nie autoryzowanych przez legislatur臋

Ustawa ogranicza 艂膮czn膮 ekspozycj臋 na aktywa cyfrowe i metale szlachetne do 5% wszystkich funduszy publicznych, zapewniaj膮c dywersyfikacj臋 bez nadmiernego ryzyka. Co istotne, inwestycje mog膮 dotyczy膰 tylko cyfrowych aktyw贸w o kapitalizacji rynkowej przekraczaj膮cej 500 miliard贸w dolar贸w, co obecnie spe艂nia wy艂膮cznie Bitcoin.

Inwestycje musz膮 by膰 przechowywane w spos贸b bezpieczny:

W instytucjach powierniczych regulowanych w USA

W kontrolowanym przez stan portfelu multisig

Poprzez produkty gie艂dowe (ETP) zatwierdzone przez ameryka艅skich regulator贸w

Szacunkowa skala inwestycji

Aby zrozumie膰 potencjalny wp艂yw ustawy, przyjrzyjmy si臋 g艂贸wnym funduszom publicznym stanu New Hampshire, kt贸re zosta艂y wskazane w ustawie:

Fundusz Og贸lny , kt贸rego szacowana warto艣膰 w 2025 roku to 2,107 mld USD. Zatem limit 5% alokacji oznacza kwot臋 na poziomie ok. 105 mln USD.

Fundusz Stabilizacji Dochod贸w , kt贸rego szacowana warto艣膰 w 2024 roku wynios艂a ok. 306 mln USD. Zatem limit 5% alokacji oznacza kwot臋 na poziomie ok. 15,3 mln USD.

Podsumowuj膮c, przy obecnych warunkach, New Hampshire mo偶e zainwestowa膰 do 120 milion贸w dolar贸w 艂膮cznie w Bitcoina i metale szlachetne. Poniewa偶 limit 5% dotyczy ca艂ej grupy aktyw贸w, 艣rodki te prawdopodobnie zostan膮 podzielone pomi臋dzy oba typy inwestycji. Podzia艂 alokacji tych 艣rodk贸w nie jest znany, jednak mo偶emy zak艂ada膰, 偶e mowa jest o inwestycji maksymalnie kilkudziesi臋ciu mln USD rocznie.聽

Wz贸r dla innych stan贸w

Ustawa zosta艂a dobrze przyj臋ta przez zwolennik贸w Bitcoina. Dennis Porter, dyrektor generalny Satoshi Action, nazwa艂 j膮 鈥瀖ap膮 drogow膮鈥 dla odpowiedzialnej integracji Bitcoina, podkre艣laj膮c, 偶e udowadnia ona, i偶 鈥瀖o偶na chroni膰 pieni膮dze podatnik贸w, dywersyfikowa膰 rezerwy i przygotowa膰 skarby stanowe na przysz艂o艣膰鈥.

Kluczowymi zwolennikami byli m.in. pose艂 Keith Ammon, lider wi臋kszo艣ci Jason Osborne i New Hampshire Blockchain Council. Wymogi dotycz膮ce bezpiecznego przechowywania i ograniczony zakres inwestycji maj膮 zapewni膰 stabilno艣膰, a jednocze艣nie umo偶liwi膰 korzystanie z potencjalnych zysk贸w z tradycyjnych i cyfrowych rezerw warto艣ci.

Fakty o stanie New Hampshire

New Hampshire to niewielki, lecz zamo偶ny stan USA, licz膮cy oko艂o 1,4 miliona mieszka艅c贸w i zajmuj膮cy 41. miejsce pod wzgl臋dem wielko艣ci populacji w艣r贸d stan贸w USA. Pomimo niewielkiej liczby ludno艣ci, stan ten regularnie znajduje si臋 w czo艂贸wce najbogatszych stan贸w w kraju 鈥 z wysokim medianowym dochodem gospodarstw domowych, niskim poziomem ub贸stwa oraz niskim bezrobociem. Bud偶et stanu na rok fiskalny 2025 wynosi oko艂o 7,6 miliarda USD 鈥 to stosunkowo niewiele w por贸wnaniu do wi臋kszych stan贸w, takich jak Kalifornia czy Nowy Jork 鈥 ale odzwierciedla to model zarz膮dzania New Hampshire, oparty na oszcz臋dno艣ci: niskie podatki, brak stanowego podatku dochodowego i podatku od sprzeda偶y, a tak偶e efektywne wydatkowanie 艣rodk贸w publicznych.

Bitcoin (interwa艂 D1)

Ciemne chmury na rynku kryptowalut powoli si臋 rozja艣niaj膮. Bitcoin na fali wczorajszego news zdo艂a艂 wybi膰 si臋 w kierunku 97000 USD o ok +3000 USD w ci膮gu doby. Z perspektywy analizy technicznej najwa偶niejszym poziomem oporu pozostaje psychologiczna strefa poni偶ej 100000 USD. Jednak w kr贸tkim terminie wa偶ne mog膮 okaza膰 si臋 r贸wnie偶 czynniki makroekonomiczne. W dniu dzisiejszym swoj膮 decyzj臋 og艂osi Fed, a nast臋pnie na konferencji prasowej wyst膮pi przewodnicz膮cy FOMC Jerome Powell. Kolejnym r贸wnie wa偶nym tematem pozostaje wojna handlowa oraz negocjacja potencjalnych um贸w USA z partnerami.聽

殴r贸d艂o: xStation 5