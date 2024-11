Bitcoin rośnie do 72 000 USD w oczekiwaniu na możliwe zwycięstwo Trumpa

Bitcoin gwałtownie zyskuje na wartości w reakcji na rosnące prawdopodobieństwo zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Po zdobyciu kluczowych stanów, w tym Texas (+40 głosów elektorskich) i Ohio (+17), szanse Trumpa na wygraną znacząco wzrosły, co znajduje odzwierciedlenie w nastrojach na rynku kryptowalut. Inwestorzy pamiętają przychylne stanowisko Trumpa wobec kryptowalut oraz jego krytykę tradycyjnej polityki monetarnej.

Obecnie bitcoin przekroczył poziom 72,000 USD, co stanowi wzrost o ponad 4,69% w ciągu ostatnich 24 godzin. Wzrosty widoczne są również wśród spółek posiadających znaczące rezerwy w bitcoinie - notowana na japońskiej giełdzie Metaplanet zyskuje aż 20.47%, podczas gdy amerykański MicroStrategy rośnie o 4% w handlu przedsesyjnym. Potencjalne zwycięstwo Trumpa może dodatkowo wzmocnić pozycję bitcoina jako alternatywy dla tradycyjnych aktywów. Kryptowaluta zbliża również się do swoich historycznych szczytów, przy szybko rosnącym RSI. MACD również zbliża się do byczej dywergencji.

Źródło: xStation