Bitcoin wstrzymuje wzrosty

Notowania głównej kryptowaluty rozpoczęły tydzień do wzrostów. Niemniej patrząc na interwał H4, ruch został wstrzymany. Kurs zareagował w strefie (56600-57500), na którą zwracaliśmy uwagę w poprzednich analizach. Strefa ta wynikała z geometrii 1:1 oraz średniej EMA100. Powrót do zakresu czerwonej geometrii oznacza zgodnie z metodologią Overbalance, że korekta się zakończyła i kurs wraca do głównej tendencji. Aktualnie wydaje się więc, że celem dla sprzedających jest zejście do wsparcia przy 53350$. W przypadku wybicia w dół, jako kolejne wsparcia należy rozważyć poziomu 51900$ oraz 48500$. Z drugiej strony, o zanegowaniu scenariusza spadkowego będzie można mówić w momencie wyjścia ceny powyżej średniej EMA 100 - niebieska linia przy 57500$.

Bitcoin interwał H4. Źródło: xStation5

Jeśli chodzi o niższy interwał czasowy - M15, utworzyła się klasyczna formacja podwójnego szczytu, bądź formacja RGR. Pomimo, że aktualnie spadki próbują wyhamować na wysokości wsparcia przy 55550$, które wynika z mierzenia 50% ostatniej fali wzrostowej, tak przebicie linii szyi może wspierać scenariusz zakładający ruch na niższe poziomy. Teoretyczny zasięg wybicia w dół to nawet okolice współczynnika 78,6% Fibo.