BoJ zamierza podobno utrzymać stopy procentowe w przyszłym tygodniu bez zmian 🔴

W przysz艂y pi膮tek Bank Japonii (BOJ) podejmie decyzj臋 w sprawie st贸p procentowych. Ostatnia niespodziewana podwy偶ka o 15 pb do 0,25% by艂a powodem do panicznej wyprzeda偶y na globalnym rynku akcji oraz gwa艂townym umocnieniem JPY. By艂 to efekt tzw. carry trade, kt贸ry by艂 mo偶liwy dzi臋ki d艂ugo utrzymuj膮cym si臋 ujemnym stopom procentowym w Japonii oraz stale os艂abiaj膮cej si臋 japo艅skiej walucie.聽

Wed艂ug os贸b dobrze poinformowanych i powi膮zanych z bankiem centralnym, przedstawiciele BOJ prawdopodobnie nie podnios膮 referencyjnej stopy procentowej z obecnego poziomu 0,25% podczas nast臋pnego posiedzenia 20 wrze艣nia. G艂贸wnym powodem jest negatywna reakcja rynku na poprzedni膮 podwy偶k臋 st贸p w lipcu i rekordowym spadku Nikkei 225 5 sierpnia. Ponadto BOJ ma nadal monitorowa膰 efekty ostatniego zacie艣niania monetarnego.聽

Wi臋kszo艣膰 ekonomist贸w przewiduje obecnie, 偶e BOJ od艂o偶y podwy偶ki st贸p procentowych do grudnia lub stycznia, w zale偶no艣ci od warunk贸w gospodarczych i finansowych. Stanowisko to jest poparte pogl膮dem zast臋pcy gubernatora Shinichi Uchidy, 偶e bank b臋dzie unika艂 podwy偶ek st贸p w okresie niestabilno艣ci finansowej. Obecnie rynek wycenia zaledwie 51% szans na podwy偶k臋 o 25 pb na posiedzeniu BOJ 24 stycznia 2025 roku. Co oznacza艂oby bardziej prawdopodobn膮 ewentualn膮 podwy偶k臋 o 10 pb.聽Ponadto ju偶 1 pa藕dziernika zostanie wybrany nowy premier Japonii, chocia偶 nie oczekuje si臋 wi臋kszych zmian w polityce pieni臋偶nej.

USDJPY (D1)

Kurs USDJPY jest ju偶 11,50% poni偶ej szczyt贸w z pocz膮tku lipca 2024 roku. Notowania obecnie konsoliduj膮 si臋 w okolicach strefy wsparcia od 142,0000 do 145,0000. W przysz艂ym tygodniu zmienno艣膰 na parze mo偶e by膰 wyj膮tkowo wysoka. Z jednej strony poznamy decyzj臋 oraz argumentacj臋 BOJ, a drugiej Fed prawdopodobnie rozpocznie cykl obni偶ek st贸p procentowych. Na obecn膮 chwil臋 wyceniana jest obni偶ka o 25 pb, jednak rynki mog膮 liczy膰 na wi臋ksze luzowanie. Dlatego niewykluczone, 偶e po opublikowaniu decyzji zobaczymy umocnienie USD. W po艂膮czeniu z utrzymaniem st贸p przez BOJ, kurs USDJPY mo偶e zareagowa膰 wzrostami. W przeciwnym wypadku spadek kursu poni偶ej poziomu 140,0000 mo偶e zepchn膮膰 notowania a偶 w okolice kolejnej strefy na poziomie 138,0000.

殴r贸d艂o: xStation 5