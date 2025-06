Co dzieje się akutalnie pomiędzy Iranem oraz Izraelem?

Po piątkowych atakach ceny ropy (WTI, Brent) wzrosły o 6-7% do poziomów 72-74 USD za baryłkę. Ropa WTI rozpoczęła poniedziałkowa sesję powyżej 75 USD, ale obecnie neutralizowana jest cała luka cenowa i cena spadła poniżej 71 USD

ING szacuje, że dalsza eskalacja konfliktu może podnieść ceny powyżej 80 USD, a w przypadku zakłóceń w cieśninie Ormuz nawet do 120-130 USD za baryłkę, co byłoby szokiem dla światowej gospodarki

