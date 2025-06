Komentarz giełdowy: Powrót apetytu na ryzyko na rynki

Europejskie indeksy częściowo odrabiają spadki z piątku. Najlepiej wśród głównych rynków radzi sobie włoski IT40, który zyskuje ponad 1,1%. Francuski CAC40 rośnie o prawie 0,8%, podobnie jak niemiecki DAX. Brytyjski FTSE 100 zyskuje ok. 0,3%. Jedynie szwajcarski SMI kontynuuje przeceny i traci ponad 0,4%.

Polskie indeksy również odnotowały lekkie odbicia, choć w porównaniu z resztą rynków Starego Kontynentu ruchy są mało wyraźne. Notowania głównych indeksów pozostają na ok. 0,2% plusie. Na warszawskim parkiecie pozytywnie wyróżniło się znów 11 bit studios, które zyskało prawie 6%. Ruch ten spowodowany jest pozytywnym przyjęciem najnowszego tytułu studia - The Alters. Pierwszy weekend popremierowy przyniósł nowy peak graczy wynoszący 18,1 tys. Nastawienie do gry jest przeważająco pozytywne przy ok. 89% pozytywnych recenzji. Jednocześnie gra znajduje się według danych platformy Steama w top 10 najlepiej sprzedających się nowych gier.

Na amerykańskiej giełdzie widzimy odbicie w obliczu nadziei inwestorów na zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Według doniesień Reuters przedstawiciele Iranu zwrócili się do Qataru, Arabii Saudyjskiej oraz Omanu, by wywrzeć presję na USA w celu przekonania Izraela do podpisania zawieszenia broni. Sygnały prasowe pozostają niezgodne w kwestii gotowości Teheranu do ustąpienia w sprawie programu nuklearnego. Ten aspekt wydaje się jednak konieczny do ewentualnego przyspieszenia zawieszenia broni. Mimo to pozytywny sentyment inwestorów na amerykańskiej giełdzie zdaje się wskazywać na przekonanie rynku o szybkim zakończeniu konfliktu. Główne indeksy amerykańskie zyskują dziś ponad 1%, z indeksem Nasdaq 100 przewodzącym wzrostom (+1,4%). S&P 500 zyskuje 1%, wracając powyżej 6000 pkt, a Russell 2000 zyskuje 1,2%. Na tym tle najsłabsze odbicie notuje Dow Jones, który rośnie o 0,9%.

Mocny wzrost notuje dziś spółka Sage Therapeutics. Akcje skoczyły o ponad 35% po ogłoszeniu przejęcia firmy przez Supernus Pharmaceuticals. Wartość transakcji wynosi ok. 795 mln $, co oznacza ofertę o ok. 69% wyższą od ostatniej złożonej przez Biogen. W przeliczeniu na jedną akcję implikuje to cenę ok. 12$, co oznacza o 80% wyższą cenę niż wartość akcji sprzed ogłoszenia przejęcia. Dzisiejszy wzrost sprawia, że od początku roku spółka zyskała ok. 50%.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB