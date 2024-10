Collins i Bostic z Fed skomentowali gospodarkę i politykę monetarną w USA🗽EURUSD wciąż poniżej 1.10

Członkowie FOMC Susan Collins i Raphael Bostic komentowali wczoraj politykę monetarną Stanów Zjednoczonych. Oto najważniejsze fragmenty ich wystąpień.

Collins

Dane pokazują, że gospodarka jest silna i odporna.

Restrykcyjna polityka monetarna pomogła schłodzić inflację.

Bezrobocie pozostaje na historycznie niskim poziomie, a wzrost zatrudnienia jest solidny.

Inflacja bazowa spadła, ale nadal jest na wysokim poziomie.

Dla Fed ważne jest utrzymanie zdrowych warunków na rynku pracy.

Jestem bardziej przekonany, że inflacja jest na trwałej ścieżce spadku.

Bostic

Zmiany w łańcuchach dostaw oznaczają, że struktury kosztów biznesowych również ulegną zmianie, co Fed będzie musiał zrozumieć.

Huragany Helene i Milton mogą mieć znaczący wpływ na gospodarkę w ciągu najbliższych trzech do sześciu miesięcy.

Firmy twierdzą, że konsumenci stali się znacznie bardziej wrażliwi na ceny, co ogranicza ich zdolność do podnoszenia cen.

Istnieje ryzyko, że gospodarka jest zbyt silna i może utrudnić ponowną kalibrację polityki.

do czasu skupienia się na inflacji, ale rynek pracy jest również istotny.

Stopa inflacji jest nadal znacznie powyżej 2%.

Gospodarka jest blisko celów Fed i zbliża się do nich.

Miesięczny przyrost miejsc pracy jest wyższy niż wymagany do uwzględnienia wzrostu populacji.

Rynek pracy zwolnił, ale nie jest powolny ani słaby.

Ogólny ton Collinsa i Bostica wskazywał na silną gospodarkę USA, ale obaj członkowie są dość pewni, że inflacja jest pod kontrolą Fed, na drodze do celu 2%, nawet pomimo wciąż silnych danych z rynku pracy w USA. Jednak ryzyko „zbyt silnej” gospodarki utrzymuje się, ale nie jest to zaskoczeniem dla rynków finansowych. EURUSD nadal handlowany jest poniżej strefy oporu na 1,10, ale para próbuje odbić po dotarciu do wsparcia na 1,095, w pobliżu zniesienia 61,8 Fibonacciego fali wzrostowej rozpoczętej w sierpniu.



Źródło: xStation5