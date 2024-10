Czego spodziewać się po decyzji BoC❓

Do końca tego roku rynek wycenia, że obniżki stóp wyniosą łącznie 81pb (dla porównania w USA jest to 104pb, dla UK 43pb, dla strefy euro 61pb, a dla Szwajcarii 53pb)

Ekonomiści ankietowani przez Bloomberg przewidują, że Bank Kanady obniży stopy o ćwierć punktu procentowego na każdym z pięciu kolejnych posiedzeń, a stopa referencyjna spadnie do 3% do połowy 2025 r. Umieściłoby to ją w tzw. neutralnym przedziale banku, szacowanym poziomie, przy którym stopy procentowe ani nie spowalniają, ani nie stymulują gospodarki.