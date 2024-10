DE40: Europejskie spółki pod presją wczorajszego tąpnięcia Nvidii 📉

Niemiecki DAX cofa się ze strefy historycznych szczytów

Inwestorzy czekają na publikację danych JOLTS z USA oraz decyzję BoC w sprawie stóp procentowych

Wczorajsza wyprzedaż Nvidii wywiera presję na europejskich spółkach z branży półprzewodników

Ogólna sytuacja na rynku:

Środowa sesja na europejskich rynkach akcyjnych przynosi cofnięcie na większości indeksów giełdowych. Niemiecki DAX obecnie traci 0.93% w ujęciu intraday. W tym samym czasie francuski CAC40 zniżkuje o 1.02%. DAX cały czas utrzymuje się w bliskiej odległości od swoich najwyższych poziomów w historii, niemniej dynamiczny trend wzrostowy słabnie. Uwaga inwestorów zwraca się dzisiaj w kierunku dalszej reakcji na wczorajsze cofnięcie w sektorze półprzewodników. Co więcej, inwestorzy reagować będę na decyzję BoC oraz dane JOLTS z USA.

Zmienność obserwowana obecnie na szerokim rynku europejskim. Źródło: xStation

Niemiecki benchmark DE40 notowany jest podczas środowej sesji blisko 0.33% niżej, niemniej cały czas utrzymuje dynamiczny trend wzrostowy. Indeks przebił się powyżej kluczowego poziomu oporu wyznaczonego przez 50-dniową EMA (niebieska krzywa na wykresie) oraz lokalne szczyty strefy konsolidacji z ostatnich kilku sesji. Dynamiczne przebicie tych stref teoretycznie otworzyło drogę do dalszych wzrostów w kierunku historycznych szczytów na poziomie 19 000 punktów. Na ten moment jednak indeks zanegował przebicie tej strefy i obserwujemy cofnięcie. Warto mieć na uwadze, że skala ostatniego odbicia jest spora, co może doprowadzić do zaksięgowania części zysków przez inwestorów. W tym aspekcie relatywnie ważną strefą wsparcia może być wcześniej wspomniana 50- dniowa EMA oraz 100- dniowa EMA (fioletowa krzywa na wykresie). Źródło: xStation

Wiadomości:

Akcje Commerzbanku (CBK.DE) spadają o 1,6% po doniesieniach, że niemiecki rząd planuje zmniejszyć swoje udziały w akcjonariacie pożyczkodawcy o 3-5%. Analitycy ankietowani przez Bloomberga uważają, że ruch ten nie powinien być jednak dużym zaskoczeniem ze względu na takie czynniki, jak ostatnie zyski cen akcji i poprawa rentowności banku, podczas gdy państwo niemieckie zawsze wskazywało na zamiar zmniejszenia swojego udziału w przyszłości.

Spółka Airtel Afirica (AAF.UK) traci dzisiaj blisko 7% po tym jak JP Morgan obniżył rekomendację na walorach spółki do oceny “neutral” i ustalił cenę docelową dla akcji spółki na 121,3 pensów. Za główny powód obniżki bank inwestycyjny wymienił spadającą marżę EBITDA.

Wczorajsza wyprzedaż na rynku półprzewodników szerokim echem odbija się również w Europie. Infineon (IFX.DE) traci dzisiaj 4%, Aixtron (AIXA.DE) natomiast traci 3,6%.

Inne wiadomości napływające z poszczególnych spółek indeksu DAX. Źródło: Bloomberg Financial LP