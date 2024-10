DE40: Niemiecki DAX na nowych szczytach; Mercedes-Benz pod presją 🔔

Niemiecki DAX utrzymuje si臋 w strefie historycznych szczyt贸w聽

Akcje Mercedes-Benz Group trac膮 po obni偶eniu prognoz finansowych

Ceny producent贸w w Niemczech spad艂y w sierpniu o 0,8% w uj臋ciu rocznym

Og贸lna sytuacja rynkowa: Rynki europejskie robi膮 sobie ma艂膮 przerw臋 po imponuj膮cym rajdzie po FED. Niemiecki DAX ro艣nie obecnie o 0,2%, podobnie jak brytyjski FTSE 100. W tym samym czasie francuski CAC40 traci 0,4%. DAX oscyluje wok贸艂 rekordowych poziom贸w. Uwaga inwestor贸w b臋dzie skupiona g艂贸wnie na danych z Kanady, poniewa偶 dane europejskie s膮 ju偶 na 偶ywo. Niemieckie ceny producent贸w spad艂y w sierpniu o 0,8% w uj臋ciu rocznym. Dzisiejsze poranne dane z Wielkiej Brytanii obejmuj膮 1% wzrost sprzeda偶y detalicznej w sierpniu, co doprowadzi艂o do 2,5% rocznego wzrostu, przewy偶szaj膮c prognoz臋 1,4%. Wrze艣niowe nastroje konsument贸w spad艂y do najni偶szego poziomu od stycznia.

Zmienno艣膰 obserwowana jest obecnie na szerszym rynku europejskim. 殴r贸d艂o: xStation

Niemiecki indeks DE40 notowany jest na wczorajszych maksimach. Aktualne pytanie brzmi, czy DAX b臋dzie w stanie utrzyma膰 si臋 na tym poziomie. Pierwsze wsparcie znajduje si臋 na poprzednim maksimum 18 987,7. Kolejnym kluczowym wsparciem mo偶e by膰 szczyt z po艂owy lipca na poziomie 18 861. Prze艂amanie tych dw贸ch poziom贸w otworzy艂oby nied藕wiedziom drzwi do przetestowania 23,6% wsparcia, a nawet 50- i 100-dniowych SMA. Obecnie oscylatory daj膮 bykom podstawy do dalszych wzrost贸w, a MACD ro艣nie, a RSI konsoliduje si臋 w pobli偶u wyprzedanych poziom贸w. 殴r贸d艂o: xStation

Wiadomo艣ci

Akcje Mercedes-Benz Group (MBG.DE) spad艂y a偶 o 7,7% do prawie dwuletniego minimum po tym, jak niemiecki producent samochod贸w obni偶y艂 prognoz臋 finansow膮 na 2024 r. i s膮 obecnie notowane po 55 euro za akcj臋. Firma poda艂a s艂abo艣膰 w Chinach jako g艂贸wny pow贸d ostrze偶enia o zyskach. Mercedes spodziewa si臋 teraz, 偶e skorygowany zwrot ze sprzeda偶y samochod贸w wyniesie od 7,5% do 8,5%, w por贸wnaniu z poprzedni膮 prognoz膮 wynosz膮c膮 od 10% do 11%. Oczekuje si臋, 偶e EBIT firmy i wolne przep艂ywy pieni臋偶ne z dzia艂alno艣ci przemys艂owej b臋d膮 teraz znacznie poni偶ej poziomu z poprzedniego roku. Analitycy z RBC i Jefferies wyrazili zaskoczenie skal膮 ci臋cia, przy czym Jefferies zauwa偶y艂, 偶e obni偶enie prognozy mar偶y o 250 punkt贸w bazowych jest w du偶ej mierze spowodowane Chinami.

Akcje Deutsche Post AG (DPW.DE) notowane s膮 o 2,4% ni偶ej. Spadek mo偶e by膰 zwi膮zany z ostrze偶eniem ameryka艅skiego operatora FedEx o spowolnieniu dzia艂alno艣ci i rozczarowuj膮cych wynikach kwartalnych. FedEx zaraportowa艂 skorygowany zysk na akcj臋 w wysoko艣ci 3,60 USD, znacznie poni偶ej oczekiwa艅 analityk贸w na poziomie 4,77 USD. Firma obni偶y艂a r贸wnie偶 swoj膮 ca艂oroczn膮 prognoz臋 zysk贸w do 20-21 USD na akcj臋. Wiadomo艣膰 ta mo偶e mie膰 wp艂yw na inne europejskie firmy kurierskie, takie jak IDS, PostNL, Bpost, Austrian Post i Poste Italiane.

Inne wiadomo艣ci dotycz膮ce poszczeg贸lnych sp贸艂ek z indeksu DAX. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP