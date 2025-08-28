DE40: Nieśmiały optymizm w Europie

Fala optymizmu napędza europejskie indeksy, a giełdy na całym kontynencie otwierają się wzrostami. Wzrosty te są napędzane zmianą sentymentu oraz pozytywnymi komentarzami banków inwestycyjnych. Negatywna reakcja na wyniki NVIDII nie wydaje się wywierać presji na Europę. FRA40 rośnie o 1%, EU50 o 0,6%, a DE40 w górę o 0,5%.

W późniejszych fazach sesji, rynkowi jednak zaczyna brakować paliwa do wzrostów. Wiele indeksów się cofa. Na plusie pozostaje głównie FR40.

Gigant półprzewodników i AI, Nvidia, opublikował swoje wyniki. Pomimo przekroczenia dość wysokich oczekiwań, inwestorzy nie wydają się zadowoleni z wyników, a akcje spółki spadają przed otwarciem rynku o 2%. Rynek europejski jednak nie wydaje się przejmować sentymentem zza oceanu.

Analitycy z Goldman Sachs oraz Citi są pozytywnie nastawieni do europejskich rynków akcji. Twierdzą, że potencjalne ryzyka wynikające z kryzysu politycznego we Francji są już wycenione. Same akcje europejskie mają być mocno przecenione i mają przed sobą bardzo dobry okres.

Banque Populaire Caisse d'Épargne wprowadził do oferty obligacje przemysłu obronnego. Jest to wysiłek mający na celu dokapitalizowanie strategicznego europejskiego przemysłu w celu jego ekspansji oraz zaspokojenie popytu inwestorów na instrumenty z nim związane. Pierwsza emisja wynosi ponad 500 milionów euro.

Dane makroekonomiczne:

Komisja Europejska opublikowała dziś szereg danych makroekonomicznych, mających na celu przedstawienie kondycji europejskiego konsumenta i biznesu. Dane są zgodne z oczekiwaniami rynku.

Wskaźnik klimatu biznesowego: -0,72 (Poprzedni: -0,72, Rewizja: -0,71)

Zaufanie konsumentów w strefie euro: -15,5 (Oczekiwania: -15,5, Poprzedni: -14,7)

Po południu inwestorzy będą mogli zapoznać się ze sprawozdaniem z posiedzenia EBC dotyczącym dalszej polityki monetarnej. Rynek oczekuje, że EBC zachowa swój obecny kurs.

Produkcja samochodów w Wielkiej Brytanii rośnie kolejny miesiąc z rzędu. Society of Motor Manufacturers and Traders publikuje dane. Reakcja rynku jest mieszana.

Produkcja samochodów: Wzrost o 5,6% do 69 127 sztuk.

Całkowita produkcja pojazdów wzrosła o 10,8% do 72 006 sztuk.

Oczekiwany jest wzrost produkcji pojazdów lekkich w 2026 roku o 6,4%.

DE40 (D1)

Źródło: Xstation

Na wykresie kurs broni się na wsparciu w okolicach 24 000 punktów przed dalszymi spadkami. Jeśli cena nie będzie w stanie wrócić w najbliższym czasie powyżej górnego ograniczenia strefy wsparcia, może stać się kolejnym oporem wraz ze średnią EMA50. Jeśli tak się stanie, możliwe będzie przejście w konsolidację pomiędzy poziomami 24 000 a kolejnym wsparciem na linii trendu średnioterminowego i EMA100. Jeśli natomiast rynkowi uda się wywalczyć wzrost, pierwszym oporem będzie zbieg krótkoterminowego trendu spadkowego i średnioterminowego trendu wzrostowego (czerwone), zaraz nad nimi znajdować się będzie potężny opór wyznaczony przez ostatnie ATH.

Wiadomości ze spółek:

Tesla (TSLA.DE) - Spółka opublikowała druzgocące spadki w sprzedaży w Europie. Sprzedaż rok do roku spadła o 40%. Udział rynkowy spółki w Europie spadł z 1,4% do 0,8%. Spadki te są podyktowane bojkotem konsumenckim sprowokowanym bliską współpracą między Elonem Muskiem a Prezydentem USA oraz rosnącą konkurencją ze strony chińskiego BYD. Cena akcji Tesli notowana na niemieckiej giełdzie spada o 1%.

Wzrosty na europejskich spółkach motoryzacyjnych - Klęska Tesli, zmiana sentymentu oraz pozytywne dane napędzają wzrosty europejskich producentów samochodów.

Aston Martin (AML.UK) w górę o 2,6%

Volkswagen (VOW1.DE) w górę o 1%

Mercedes (MBG.DE) w górę o 1,9%

BMW (BMW.DE) w górę o 1,4%

Renault (RNO.FR) w górę o 5%

Stellantis (STLAM.IT) w górę o 3,2%

Pernod Ricard (RI.FR) - Francuski producent alkoholi premium rośnie o ponad 7% po publikacji dobrych wyników, w których pobił oczekiwania inwestorów.

Drax (DRX.UK) - Producent energii odnawialnej z biomasy znalazł się w poważnych kłopotach prawnych. Spółka jest obecnie poddana śledztwu przez brytyjskie FCA. Śledztwo dotyczy podejrzeń wobec firmy o pozyskiwanie drewna niezgodnie z przepisami. Cena akcji traci ponad 10%.