DE40: Przejęcie Commerzbanku przez UniCredit w ogniu pytań 💡

Niemiecki DAX utrzymuje si臋 w strefie historycznych szczyt贸w

Przej臋cie Commerzbanku przez UniCredit w ogniu pyta艅

Zmiana rekomendacji dla walor贸w Zalando oraz Hugo Boss

Og贸lna sytuacja na rynku:

Poniedzia艂kowa sesja na europejskich rynkach akcyjnych przynosi relatywnie dobre nastroje w艣r贸d inwestor贸w. Niemiecki DAX zyskuje obecnie 0,51%. Brytyjski FTSE 100 traci 0,12%. W tym samym czasie francuski CAC40 traci 0.24%. DAX ca艂y utrzymuje si臋 powy偶ej kluczowego punktu wsparcia, wyznaczonego przez 50-dniow膮 EMA i oscyluje w rejonach historycznych szczyt贸w. Uwaga inwestor贸w zwraca si臋 dzisiaj w kierunku danych PMI, wiadomo艣ci korporacyjnych dotycz膮cych Commerzbanku oraz UniCredit, a tak偶e zmianom rekomendacji na akcje Hugo Boss oraz Zalando.聽

Zmienno艣膰 obserwowana obecnie na szerokim rynku europejskim. 殴r贸d艂o: xStation聽

Niemiecki benchmark DE40 notowany jest podczas poniedzia艂kowej sesji blisko 0.36% wy偶ej. Indeks oparty o futures ca艂y czas utrzymuje si臋 w strefie historycznych szczyt贸w oraz powy偶ej wa偶nego poziomu wsparcia wyznaczonego przez 50-dniow膮 EMA (niebieska krzywa na wykresie, co mo偶e z technicznego punktu widzenia podtrzymywa膰 og贸lny trend wzrostowy na indeksie.聽 殴r贸d艂o: xStation

Wiadomo艣ci:

Ogromny skok zmienno艣ci rynkowej obserwujemy dzisiaj na walorach Commerzbanku (CBK.DE), gdzie w ogniu pyta艅 utrzymuje si臋 sprawa obj臋cia udzia艂贸w w niemieckim banku przez w艂oskie UniCredit (UCG.IT). Niemiecki rz膮d powiedzia艂, 偶e na razie zachowa swoje 12% udzia艂贸w w niemieckim banku, co prawdopodobnie wstrzyma fuzj臋 z w艂oskim UniCredit, przy czym r贸wnie偶 dzisiaj UCG powiadomi艂 o zwi臋kszeniu swoich udzia艂贸w w niemieckim banku do oko艂o 21% i z艂o偶y艂 wniosek o zwi臋kszenie udzia艂贸w do 29,9%. Walory UniCredit trac膮 dzisiaj ponad 2,5%.

Walory Commerzbanku odwracaj膮 wczesne spadki o obecnie zyskuja ponad 0,2% w uj臋ciu intraday.聽

Z drugiej strony walory UniCredit pog艂臋biaj膮 straty do 2,5% po komunikacie niemieckiego rz膮du o zablokowaniu przej臋cia Commerzbanku.聽

Akcje Zalando (ZAL.DE) ciesz膮 si臋 popytem, zyskuj膮c 1,4%, po tym jak analitycy RBC podnie艣li cen臋 docelow膮 na walory sp贸艂ki do 42 euro (przy obecnej cenie 27.4 euro).聽

Hugo Boss (BOSS.DE) traci ponad 3.3%, poniewa偶 Bank of America zmieni艂 swoj膮 rekomendacj臋 kupna dla sp贸艂ki na negatywn膮. W badaniu sektorowym ekspert banku wyrazi艂 og贸lny sceptycyzm wobec akcji w sektorze d贸br luksusowych. Co wi臋cej sp贸艂ka przedstawi艂a s艂abe dane sprzeda偶owe za rok fiskalny 2023. W 2023 r. firma odnotowa艂a prawie o po艂ow臋 ni偶sze zyski z dzia艂alno艣ci w Wielkiej Brytanii. Zyski przed opodatkowaniem spad艂y do 16,8 miliona funt贸w, z 30,4 miliona funt贸w w 2022 roku, zgodnie z niedawno z艂o偶onymi sprawozdaniami finansowymi. Obroty w tym roku r贸wnie偶 spad艂y, z 402,4 mln GBP w 2022 r. do 391,6 mln GBP w 2023 r.

Inne wiadomo艣ci nap艂ywaj膮ce z poszczeg贸lnych sp贸艂ek indeksu DAX. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

聽