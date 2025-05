DE40 rośnie 1,6% dzięki odłożeniu ceł 📈

🏛️Donald Trump w trakcie weekendu poinformował o zawieszeniu nałożenia 50% ceł na UE do 9 lipca

W poniedziałek niemiecki indeks DAX zanotował silne odbicie, rosnąc o około 1,6% przebijając poziom 24000 punktów, zarówno na indeksie kasowym, jak i na kontrakcie DE40. Odbicie ma miejsce po tym jak prezydent USA Donald Trump ogłosił odłożenie wprowadzenia 50% ceł na towary z Unii Europejskiej do 9 lipca. Decyzja ta została podjęta po rozmowie Trumpa z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która podkreśliła, że UE potrzebuje więcej czasu na osiągnięcie porozumienia handlowego z USA.

Zależność handlowa między UE oraz USA jest dosyć znacząca. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Odbicie na DE40 i innych europejskich kontraktach na indeksy następuje po mocnych piątkowych spadkach, kiedy to rynki mocno zareagowały na groźbę natychmiastowego wprowadzenia wysokich ceł. Dzisiaj najmocniej zyskały sektory najbardziej narażone na wojny handlowe, czyli motoryzacja i dobra luksusowe – akcje Mercedesa, BMW i Volkswagena wzrosły o 1,9–2,1%. Banki i spółki przemysłowe również odrabiały straty.

Dzisiaj obserwujemy szerokie odbicie wszystkich sektorów niemieckiego DAXa. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Na rynku wskazuje się, że zapowiedź Trumpa przynosi ulgę, ale nie rozwiązuje podstawowych problemów, dlatego nie można wykluczyć powrotu do większej zmienności w najbliższym czasie. Do początku lipca, kiedy to wygasa 90 dniowe zawieszenie ceł z większością państw na świecie zostało coraz mniej czasu, a jedyna ważniejsza umowa handlowa została osiągnięta z Wielką Brytanią.

Warto zwrócić uwagę, że dzisiaj mamy zamknięcie rynku w UK i USA, ale rynek kontraktów działa. Obserwujemy mocne odbicie amerykańskich kontraktów na główne indeksy. W zeszłym tygodniu doszło do mocnej przeceny Apple, głównie ze względu na groźby Trumpa dotyczące nałożenie ceł na spółkę, jeśli ta nie sprowadzi produkcji iPhone’ów do kraju.

DE40 powraca powyżej 24000 punktów i jest notowany niewiele poniżej historycznych szczytów. Odbicie obserwujemy również na amerykańskich kontraktach. Kluczowym wsparciem dla DE40 jest okolica 23500 punktów, skąd ceny kontraktu odbiły w piątek, a wcześniej w marcu obserwowaliśmy tam opór. Z drugiej strony potencjalnym oporem i celem kupujących mogą być okolice 24700 przy zniesieniu 127.2 ostatniej dużej fali spadkowej. Źródło: xStation5