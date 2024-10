DE40: Spółki "modowe" napędzają bycze nastroje w Europie 📈

Niemiecki DAX wybija si臋 na nowe szczyty

Moda przewodzi wzrostom w Europie

DHL na fali komunikatu zarz膮du聽

Og贸lna sytuacja na rynku:

Wtorkowa sesja na europejskich rynkach akcyjnych przynosi dobre nastroje w艣r贸d inwestor贸w. Niemiecki DAX zyskuje obecnie 0,78%. Brytyjski FTSE 100 dodaje 0,31%. W tym samym czasie francuski CAC40 zyskuje 1.5% i jest liderem dzi臋ki pot臋偶nym wzrostom w sektorze mody. DAX wybi艂 si臋 dzisiaj na nowe historyczne szczyty. Uwaga inwestor贸w zwraca si臋 dzisiaj w kierunku sp贸艂ek 艣ci艣le powi膮zanych z Chinami, gdzie na fali nowych 艣rodk贸w stymulacyjnych wprowadzanych przez PBoC, rosn膮 oczekiwania co do lepszej sytuacji na 艣wiatowym rynku.

Zmienno艣膰 obserwowana obecnie na szerokim rynku europejskim. 殴r贸d艂o: xStation聽

Niemiecki benchmark DE40 notowany jest podczas wtorkowej sesji blisko 0.40% wy偶ej. Indeks oparty o futures si臋 dzisiaj na nowe historyczne szczyty. Wydaje si臋, 偶e kluczowymi punktami wsparcia szerokiego trendu wzrostowego pozostaj膮 strefy ostatnich szczyt贸w oraz 50-dniowa EMA (niebieska krzywa na wykresie).聽 殴r贸d艂o: xStation

Wiadomo艣ci:

Wtorkowa sesja stoi pod znakiem pot臋偶nego odbicia notowa艅 wszelkich sp贸艂ek silnie powi膮zanych z rynkiem chi艅skim. Przede wszystkim dobrze radzi sobie moda, kt贸ra w du偶ej mierze uzale偶niona jest od popytu chi艅skich konsument贸w.聽 Najwi臋ksze wzrosty nale偶膮 obecnie do tych sp贸艂ek, kt贸re procentowo najbardziej uzale偶niaj膮 sprzeda偶 w艂a艣nie od tego regionu. Mowa przede wszystkim o Hermes (RMS.FR), kt贸re zyskuje 4,6% oraz Richemont (CFR.CH), kt贸re dodaje 4,5%.聽

殴r贸d艂o: xStation

Pogl膮dowe warto艣ci ekspozycji sprzeda偶owej poszczeg贸lnych marek w Chinach. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

艢rodki 鈥瀞tymulacyjne鈥 og艂oszone przez PBoC na konferencji w Pekinie poprawiaj膮 r贸wnie偶 nastroje wok贸艂 aktyw贸w nap臋dzanych cyklicznie, takich jak akcje 偶eglugi kontenerowej, takie jak Maersk (MAERSKB.DK), Hapag-Lloyd (HLAG.DE), ZIM (ZIM.US) i operatorzy masowc贸w, tacy jak Star Bulk Carriers (SBLK.US), kt贸ry zyskuje prawie 4% w przedsesyjnych notowaniach w USA. Bardzo dobrze radz膮 sobie r贸wnie偶 sp贸艂ki wydobywcze, takie jak polski KGHM (KGH.PL).聽

Odbicie obserwujemy r贸wnie偶 w sektorze automotive. 殴r贸d艂o: xStation聽

Deutsche Post (DHL.DE) poinformowa艂, 偶e planuje przekaza膰 co najmniej 40% zysku netto akcjonariuszom i 偶e jest na dobrej drodze do osi膮gni臋cia swoich cel贸w na ca艂y rok. W ramach obecnego programu skupu akcji firma odkupi艂a do tej pory 2,8 miliarda euro (3,11 miliarda dolar贸w), jak podano. W marcu firma zwi臋kszy艂a sw贸j program z 1 miliarda euro do 4 miliard贸w euro i przed艂u偶y艂a go do 2025 roku. Do 2030 roku sp贸艂ka zamierza osi膮gn膮膰 50% wzrost przychod贸w w por贸wnaniu z 2023 r. poprzez utworzenie samodzielnych podmiot贸w korporacyjnych dla swoich us艂ug pocztowych i paczkowych w Niemczech. Walory sp贸艂ki zyskuj膮 obecnie 1,5%.

Inne wiadomo艣ci nap艂ywaj膮ce z poszczeg贸lnych sp贸艂ek indeksu DAX. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

聽