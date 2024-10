DE40: Wtorkowa sesja rozpoczyna się od wzrostów; walory Mynaric zyskują 22%

Niemiecki DAX zyskuje podczas wtorkowej sesji

Analitycy Jefferies rozpoczęli pokrycie analityczne walorów SUESS MicroTec

Mynaric AG poinformował o postępach w seryjnej produkcji swojego systemu komunikacji laserowej CONDOR Mk3

Ogólna sytuacja na rynku:

Wtorkowa sesja na europejskich rynkach akcyjnych przynosi lepsze nastroje wśród inwestorów. Niemiecki DAX zyskuje obecnie 0,47%. Brytyjski FTSE 100 dodaje 0,72%. W tym samym czasie francuski CAC40 dodaje 0.51%. DAX cały utrzymuje się powyżej kluczowego punktu wsparcia, wyznaczonego przez 50-dniową EMA. Uwaga inwestorów zwraca się dzisiaj w kierunku danych z USA, a mianowicie raporcie o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej za sierpień. O godzinie 11:00 inwestorzy poznają odczyt ZEW z Niemiec.

Zmienność obserwowana obecnie na szerokim rynku europejskim. Źródło: xStation

Niemiecki benchmark DE40 notowany jest podczas wtorkowej sesji blisko 0.17% niżej. Indeks oparty o futures niemniej cały czas utrzymuje się powyżej ważnego poziomu wsparcia wyznaczonego przez 50-dniową EMA (niebieska krzywa na wykresie). Dynamiczne przebicie tych stref teoretycznie może otworzyć drogę do dalszych spadków w kierunku 100- dniowej EMA oraz 200-dniowej EMA (odpowiednio fioletowa oraz złota krzywa na wykresie). Kluczowym punktem oporu natomiast pozostaje lokalny szczyt w strefie 19 000 punktów. Źródło: xStation

Wiadomości:

Walory spółki SUESS MicroTec (SMHN.DE) zyskują na początku wtorkowej sesji giełdowej ponad 12% po tym jak Jefferies rozpoczął pokrycie analityczne spółki z oceną “buy” i ceną docelową na poziomie 76 euro (obecna cena rynkowa to 60 euro). Dostawca półprzewodników może być określany jako „hidden gem”, napisała analityczka Jefferies w swojej rekomendacji kupna opublikowanej we wtorek. W łańcuchu dostaw Nvidii i w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) firma zajmuje wyjątkową pozycję w Europie. Przedstawiciel Jefferies odniósł się do wielowarstwowej oferty w segmencie Chip on Wafer on Substrate (COWOS), który odpowiada za około trzydzieści procent sprzedaży firmy.

Firma Mynaric AG (M0YN.DE) poinformowała o postępach w seryjnej produkcji swojego systemu komunikacji laserowej CONDOR Mk3, pokonując wcześniejsze opóźnienia produkcyjne oraz problemy z łańcuchem dostaw. Dostawy będą realizowane w ramach programu Transzy 1 Agencji Rozwoju Kosmicznego. Firma aktywnie poszukuje dodatkowego kapitału, aby utrzymać działalność i rozwijać produkcję. Mynaric umacnia swoją pozycję na rynku, biorąc udział w kilku znaczących programach komunikacji kosmicznej oraz rozwijając technologie komunikacji kwantowej przy wsparciu rządu. Akcje spółki wzrosły obecnie o ponad 22%.

Suedzucker (SZU.DE) obniżył wczoraj prognozę zysków, wskazując na wyższe oczekiwania dotyczące zbiorów w Unii Europejskiej, które spowodują wzrost ilości cukru na rynku.

Największy producent cukru w Europie spodziewa się obecnie przychodów w wysokości od 9,5 mld euro do 9,9 mld euro w roku obrotowym 2024/25. Wcześniej oczekiwano, że liczba ta wyniesie od 10 do 10,5 mld euro. Podstawowe zyski wyniosą od 550 do 650 mln euro, w porównaniu z przedziałem od 900 mln do 1 mld euro. Obniżona dzisiaj przez Warburg rekomendacja do oceny “sell” spych walory spółki o 3,5% niżej.

Inne wiadomości napływające z poszczególnych spółek indeksu DAX. Źródło: Bloomberg Financial LP