DE40 wyznacza nowe szczyty 📈

Europejskie indeksy odrobi艂y straty z pocz膮tku miesi膮ca i wybijaj膮 nowe szczyty

Europejskie rynki notuj膮 mocn膮 pierwsz膮 po艂ow臋 tygodnia, zyskuj膮c wyra藕nie na fali mniejszych obaw inwestor贸w zwi膮zanych z pierwszymi decyzjami administracji Trumpa w sprawach gospodarczych. Cho膰 nowy prezydent USA podkre艣la, 偶e UE r贸wnie偶 obj臋te b臋dzie c艂ami, tak na razie wi膮偶膮ce decyzje dotycz膮 rewizji prowadzonej polityki handlowej.聽

Sytuacja ta wspiera indeksy europejskie, kt贸re od pocz膮tku tygodnia kontynuuj膮 rajdy z niemieckim DAXem na czele. W przypadku STOXX Europe 600 wzrost notowa艅 w tym tygodniu wyni贸s艂 2,7%, a indeks wybi艂 tym samym nowy ATH. Od pocz膮tku 2025 r. warto艣膰 indeksu wzros艂a ju偶 o 4,2%.聽

Warto zauwa偶y膰, 偶e takie ruchy wystawiaj膮 europejskie rynki na potencjalne zagro偶enie zwi膮zane ze zrealizowaniem scenariusza mocnych ce艂, kt贸ry inwestorzy wyceniali w pierwszej po艂owie stycznia. Bior膮c pod uwag臋 struktur臋 handlu UE i USA wprowadzenie 10% ce艂 mog艂oby doprowadzi膰, zgodnie z szacunkami Bloomberga,聽 do ok. 30% spadku eksportu, podczas gdy scenariusz 25% ce艂 spowodowa艂by spadek eksportu a偶 o 70%. Tym samym wp艂yw tego spadku na PKB UE wynosi艂by od 0,7 do 1,5%.聽

Najmocniej wprowadzenie ce艂 odczu艂aby gospodarka Niemiec, a wp艂yw taryf handlowych najbardziej by艂by widoczny pod koniec tego roku, gdy偶 w dalszych kwarta艂ach efekt ce艂 m贸g艂by zosta膰 zrekompensowany przez substytucj臋 produkt贸w sprowadzanych z USA, pozwalaj膮c tym samym UE na odpowiedzenie w艂asnymi c艂ami. Taka perspektywa wspiera obecnie widoczne wzrosty na niemieckim rynku, kt贸ry zyskuje w obliczu zmniejszenia prawdopodobie艅stwa wprowadzenia ce艂 w stosunku do pozycjonowania si臋 rynku przed inauguracj膮.聽

Wp艂yw wprowadzenia 25% ce艂 na PKB poszczeg贸lnych kraj贸w. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.

Sytuacja na indeksie DAX

DAX zyskuje dzisiaj 0,82% do 21400 punkt贸w, osi膮gaj膮c tym samym nowe rekordowe poziomy. Od pocz膮tku roku DAX zyska艂 ju偶 艂膮cznie 6,44%, wybijaj膮c si臋 z poziom贸w w okolicach 20000 punkt贸w. W ci膮gu ostatniego roku indeks 16 razy odnotowa艂 podobny lub wi臋kszy wzrost. Nast臋pnego dnia wzr贸s艂 10 razy, 艣rednio o 0,54%, i spad艂 6 razy, 艣rednio o 0,83%

W艣r贸d sp贸艂ek najbardziej zyskuj膮cych mo偶emy wyr贸偶ni膰 Adidas (ADS.DE) oraz Siemens Energy (ENR.DE), kt贸re zyskuj膮 odpowiednio 6,55% oraz 7,70%. Z kolei w艣r贸d najbardziej trac膮cych walor贸w wchodz膮cych w sk艂ad indeksu DE40 znajduje si臋 Bayer (BAYN.DE) i Zalando (ZAL.DE) trac膮c odpowiednio 2,50% oraz 1,90%. W dzisiejszych wzrostach uczestnicz膮 艂膮cznie 24 sp贸艂ki, natomiast pozosta艂e 16 notuje niewielkie spadki.聽

Patrz膮c z perspektywy fundamentalnej wyceny niemieckich sp贸艂ek nadal s膮 znacz膮co ni偶sze ni偶 ameryka艅skie akcje wchodz膮ce w sk艂ad g艂贸wnego indeksu SP500. Chocia偶 nie s膮 to tak偶e niskie poziomy. Indeks DAX jest notowany przy wska藕niku ceny do zysk贸w (PE) wynosz膮cym 17,8 oraz 16,1 w przypadku PE dla zysk贸w szacowanych na nadchodz膮cy rok. Z kolei ameryka艅skie sp贸艂ki z indeksu SP500 s膮 obecnie notowane na poziomie PE w okolicach 28-29. Rentowno艣膰 dywidendy dla DAX wynosi 2,63% w uj臋ciu krocz膮cym za 12 miesi臋cy.

殴r贸d艂o: xStation 5