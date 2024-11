EURUSD najniżej w tym roku 📉

Notowania g艂贸wnej pary walutowej spad艂y dzi艣 do najni偶szych poziom贸w od roku. Patrz膮c na interwa艂 D1, w godzinach popo艂udniowych obserwowali艣my nieznaczne cofni臋cie, przez co na 艣wiecy dziennej kszta艂tuje si臋 cie艅 dolny. Niemniej na razie brakuje jakichkolwiek sygna艂贸w sugeruj膮cych zako艅czenie ruchu spadkowego. W momencie przebicia si臋 ceny poni偶ej obecnie testowanej strefy wsparcia przy 1.0615, spadki mog膮 przybra膰 na sile. Kolejnym licz膮cym si臋 wsparciem s膮 bowiem dopiero do艂ki z wrze艣nia 2023 przy 1.0460. Przestrze艅 do kontynuacji przeceny jest wi臋c du偶a. Z kolei gdyby z jakich艣 powod贸w dosz艂o do odreagowania, jako najbli偶szy op贸r nale偶y traktowa膰 poziom 1.0675.聽

EURUSD interwa艂 D1. 殴r贸d艂o: xStation5

