⏫EURUSD odbija 0,2% przed CPI

Czy dzisiejszy odczyt inflacyjny z USA uzasadni obniżkę o 50 punktów bazowych przez Fed?

Oczekiwania rynkowe:

Konsensus rynkowy wskazuje na wzrost inflacji miesięcznej i bazowej miesięcznej na poziomie 0,2% m/m, podobnie jak w poprzednim miesiącu. Taka zmiana w ujęciu miesięcznym jest pożądana przez Fed patrząc z perspektywy osiągnięcia celu inflacyjnego w terminie prognozy

W ujęciu rocznym inflacja ma spaść do 2,5% za sierpień, z poziomu 2,9% r/r w lipcu

Inflacja bazowa ma pozostać stabilna na poziomie 3,2% r/r, podobnie jak poprzednio.

Dane inflacyjne za sierpień pokażą prawdopodobnie, że firmy zaczynają mieć problemy z przełożeniem wyższych kosztów na konsumentów, co wpływa na dalsze ograniczenie inflacji. Firmy wobec tego szukają ograniczenia kosztów u pracowników, co skutkuje mniejszym zatrudnieniem lub nawet zwolnieniami. Kluczowa z perspektywy Fed inflacja bazowa prawdopodobnie pozostanie stabilna, co teoretycznie pozostawia otwartą furtkę dla większej obniżki stóp procentowych. Z drugiej strony jej poziom jest odległy od celu inflacyjnego, dlatego wciąż wydaje się, że scenariuszem bazowym jest obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Inflacja CPI Core oraz PPI Core nie reagowały na znaczny wzrost kosztów transportu w ostatnim czasie. Może to świadczyć o tym, że słabnie popyt, czego wynikiem jest brak możliwości przekładania kosztów w pełni na konsumentów, co zmniejsza marże firm. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Patrząc na różne składowe inflacji, warto zauważyć, że wciąż najmocniej waży inflacja dotycząca nieruchomości, a konkretnie czynsze i ich ekwiwalenty. Pod tym względem bazując na indeksie Case Shiller w kolejnych kilku miesiącach wciąż powinniśmy obserwować spadek udziału tej inflacji. Samochody używane w ostatnim czasie były jednym z czynników, który ściągał inflację w dół. Niemniej warto zauważyć, że spadek cen w ujęciu rocznym mierzony przez indeks Manheim zaczyna się zmniejszać. Wciąż jednak jest to spadek w ujęciu rocznym. Taka sama sytuacja ma miejsce pod względem cen żywności, bazując na indeksie żywnościowym FAO. W ujęciu miesięcznym ceny jednak odbijają. Jednym z ważniejszych czynników, który powinien doprowadzić do spadku ogólnej inflacji, jest cena ropy czy paliw, które mocno spadły w sierpniu i najprawdopodobniej będą kontynuować spadki za wrzesień. Warto również zauważyć, że za sierpień mieliśmy spory spadek tempa wzrostu płac do 3,6%. Poziom 3% jest zgodny z celem inflacyjnym na poziomie 2%. Wobec tego nie widać presji ze strony popytu na odbicie inflacji bazowej.

Ceny ropy mogą mieć spory wpływ na ograniczenie inflacji w najbliższym czasie, co uzasadni obniżki stóp procentowych. Pytanie tylko czy inflacja spadnie na tyle, aby była presja na obniżki mocniejsze niż 50 pb? Źródło: Macrobond, XTB

Tempo wzrostu płac jest obecnie najniższe od 2021 roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Rynek wycenia mocne obniżki ze strony Fed

Rynek w dalszym ciągu widzi ok. 34% prawdopodobieństwo na obniżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych podczas wrześniowego posiedzenia Fed. Natomiast do końca tego roku jest to wycena ponad 4 obniżek (rynek widzi 60% prawdopodobieństwa na 5 obniżek w tym roku). Wciąż wydaje się, że bazowym scenariuszem dla Fed jest obniżka o 25 punktów bazowych, choć rynek pracy wysyła niepokojące sygnały. Jeśli inflacja – w szczególności bazowa pokazałaby wyraźne spowolnienie za sierpień, nie można wykluczyć zwiększenia prawdopodobieństwa obniżki o 50 pb dla września, co mogłoby osłabić dolara. Inflacja zgodna z oczekiwaniami lub odbicie inflacji bazowej mogłaby wykluczyć większe obniżki.

Rynek wycenia obniżki o ok 250-260 punktów bazowych do początku 2026 roku. Źródło: Bloomberg FInance LP

Jak zareaguje rynek?

EURUSD wyraźnie odbija po spadkach z początku tego tygodnia. Oczywiście słabość dolara można również wiązać z reakcją rynku na wyniki debaty prezydenckiej w USA. Niemniej inflacja niższa od oczekiwań może doprowadzić do dalszych wzrostów na parze w kierunku poziomu 1,11. Z kolei odbicie inflacji bazowej, choć mało prawdopodobne może skierować parę do najniższych poziomów od połowy sierpnia i przetestować poziom 1,10.

Źródło: xStation5