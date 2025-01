⏬EURUSD poniżej 1.03 przed minutes Fed

EURUSD kontynuuje spadki przed publikacją minutes z grudniowego posiedzenia Fed

Chociaż Fed obniżył stopy podczas grudniowego posiedzenia, decyzja ta była postrzegana jako jastrzębia. Fed zmniejszył oczekiwania na przyszłe cięcia, wskazując, że stopy w 2025 roku będą obniżane jedynie dwukrotnie. Jednocześnie trzeba jednak zwrócić uwagę na obecną sytuację w USA przed inauguracją Trumpa. Prezydent elekt wskazał w ostatnim wystąpieniu, że stopy procentowe są za wysokie. Z kolei Michael Barr, wiceprezes Fed ds.nadzoru zrezygnował z funkcji zasiadania w Zarządzie, co teoretycznie może otwierać drogę do mniej rygorystycznego podejścia ds. regulacji.

Jastrzębia obniżka w grudniu 2024

Fed zdecydował się w grudniu na obniżkę i jedynie Beth Hammack z Fed Cleveland zdecydowała się zagłosować za utrzymaniem stóp bez zmian. Z drugiej strony sam dot-plot na 2024 sugerował aż 4 głosy za utrzymaniem. Wobec tego można oczekiwać, że 3 członków pod wpływem rozmów zdecydowało się pójść za konsensusem. Niemniej sami członkowie Fed widzą ograniczoną ilość obniżek w tym roku, co wpłynęło ostatecznie na dosyć wyraźny wzrost rentowności w ostatnich tygodniach. Fed dosyć wyraźnie podniósł również oczekiwania inflacyjne na 2025 rok, co sugeruje mniejszą chęć do obniżek. Wciąż jednak Fed nie wie dokładnie, w jaki sposób cła mogą wpłynąć na inflację, gdyż przyszła polityka Trumpa pozostaje zagadką.

Fed wyraźnie podwyższył oczekiwania dotyczące stóp procentowych w 2025 roku. Z kolei implikowana ścieżka przez kontrakty na stopy procentowe sugeruje, że obniżki zakończą się szybciej niż oczekiwano. Wzrost długoterminowych rentowności w ostatnich tygodniach był naprawdę bardzo duży. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Co w takim razie można oczekiwać po minutes?

Najprawdopodobniej większość członków wyrazi obawy dotyczące odbicia inflacji

Duża część członków może wskazać, że inflacja stała się niepewna w związku z niewiadomą polityką Trumpa

Niepewność najprawdopodobniej skłoni członków FOMC do bardziej uważnego podejścia

Niepewność wspiera dolara

Z amerykańskich mediów i źródeł płyną dość mieszane informacje. Washington Post informował, że zespół Trumpa obierze nieco łagodniejszy kurs.

Jednak Trump szybko ‘zdementował’ zasadność tych informacji, a dzisiejsze doniesienia CNN otwierają drogę do przeciwnego scenariusza, w którym Trump rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego, mającego umożliwić mu wprowadzenie nowej polityki celnej, szybko po zaprzysiężeniu 20 stycznia

Rynki nie lubią niepewności, toteż brak czytelnych sygnałów i przejrzystości co do przyszłej polityki Białego Domu nakłada presję na ryzykowne aktywa, szczególnie na akcje technologiczne i faworyzuje amerykańskiego dolara

Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA oscylują wokół 4.7%, co dodatkowo ‘obciąża’ giełdowe nastroje i wspiera dolara, na tle innych walut

Christopher Waller z Fed sygnalizuje, że krótko, jak i długoterminowy wpływ wyższych ceł na inflację i gospodarkę jest niepewny. Zasygnalizował też, że nie oczekuje drastycznych podwyżek ceł

Waller przekazał, że inflacja jest niezmiennie na drodze do osiągnięcia 2% celu i spodziewa się kolejnych obniżek stóp w 2025 roku

Fed może odłożyć decyzje o cięciach stóp na drugą połowę roku, gdy wpływ i nowa polityka handlowa Trumpa będą dużo bardziej czytelne

Popyt na aktywa ‘safe haven’ w połączeniu ze słabymi danymi makro z gospodarki europejskiej ciąży sentymentom pary EURUSD, gdzie różnica w rentownościach i siłami obu gospodarek może prowadzić parę do parytetu w 2025 roku. Rentowności obligacji 10 letnich wzrosły w ostatnich czasie do 4,7%, co jest już poziomem wyższym niż krótkoterminowe stopy procentowe. Z perspektywy ostatniego miesiąca krzywa terminowa zmieniła swój kształt i obecnie długoterminowe rentowności są wyraźnie wyżej niż krótkoterminowe stopy. Rentowności 10 letnie są już wyższe niż obecne stopy procentowe, nawet przy oczekiwaniu dalszych cięć. Jeśli minutes Fed pokazałyby faktycznie, że wiele członków nie chciało głosować za obniżkami i przyszłe podejście będzie bardziej uważne, nie można wykluczyć dalszego wzrostu rentowności, co mogłoby doprowadzić do dalszego tąpnięcia na EURUSD. Jednocześnie jednak rentowności są już ekstremalnie wysoko, jak na obecną sytuację monetarną. Do spadki EURUSD w kierunku parytetu potrzeba będzie kolejnych impulsów. Jednocześnie w przypadku korekty wzrostowej, ruch ten powinien być ograniczony przez spadkową linię trendu, która przebiega obecnie nieco powyżej poziomu 1.04.

Źródło: xStation5