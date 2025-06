➡️EURUSD poniżej 1,15 przed Fed

⏲️Fed nie obniży stóp, ale projekcje mogą okazać się jastrzębie

Fed o godzinie 20:00 opublikuje swoją decyzję na temat wysokości stóp procentowych, natomiast pół godziny później standardowo odbędzie się konferencja prasowa z udziałem szefa Rezerwy Federalnej, Jerome Powella. Kluczowe jest jednak to, że wraz z decyzją o wysokości stóp procentowych poznamy najnowsze projekcje makroekonomiczne. Ze względu na to, że szanse na jakiekolwiek decyzje o zmianie stóp procentowych są minimalne, rynek skupi się na analizie nowych projekcji, co do których oczekuje się sporych zmian.

Czego się spodziewać po dzisiejszym FOMC:

Fed ma po raz czwarty pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie (tj. 4,25-4,50%).

Pomimo ostatnich słabszych danych inflacyjnych, “dotplot” i prognozy makroekonomiczne mają wysłać jastrzębi sygnał, odzwierciedlający niepewność członków FOMC wobec aktualnej dynamiki cen w USA w świetle polityki celnej i niepewności politycznej. Bloomberg Economics prognozuje, że nowy “dotplot” wskaże na tylko jedną obniżkę o 25 pb przed końcem 2025 roku.

Wydźwięk wypowiedzi szefa Fed Jerome’a Powella ma jednak pozostać umiarkowany, podkreślając ostrożność w obecności różnych ryzyk i niepewności. Kluczowe będzie stwierdzenie, czy Fed może dalej niskim kosztem czekać na większą klarowność danych makroekonomicznych.

Inflacja bazowa, pomimo postępu ostatnich dwóch miesięcy, wciąż utrzymuje się widocznie powyżej 2-procentowego celu Fed. Źródło: XTB Research

Jak wysoko Fed będzie widział inflację?

Ostatnie projekcje w marcu pokazały, jak dużą niepewność dotyczącą przyszłości widzi Fed. Choć w marcu byliśmy jeszcze przed “Dniem Wyzwolenia”, nałożeniem potężnych ceł wzajemnych przez Trumpa i bezprecedensową wojną handlową między USA oraz Chinami, to Fed już wtedy widział znaczne ryzyko wyższej inflacji oraz niższego wzrostu gospodarczego. Od tamtego momentu inflacja nie odbiła znacząco, a dane z gospodarki nie wypadały źle. Niemniej ryzyko inflacyjne znacząco wzrosło wraz z utrzymaniem dużych ceł np. na samochody, stal i aluminium czy wszelkie produkty z Chin (choć i tak obniżone z ekstremalnych poziomów 145%).

Oczekuje się, że projekcje makroekonomiczne pokażą wyraźny wzrost oceny inflacji w tym roku oraz prawdopodobnie w przyszłym. Kluczowe będzie to, czy Fed w dalszym ciągu będzie widział osiągnięcie celu inflacyjnego w 2027 roku. Źródło: Fed

Czego oczekiwać po projekcjach:

Bloomberg Economics wskazuje, że projekcje inflacji bazowej PCE zostaną podniesione na 2025 rok do poziomu 3,5% z poziomu 2,8%.

Warto pamiętać, że obecnie inflacja PCE Core wynosi 2,5% i w ostatnich miesiącach inflacja poruszała się niżej od oczekiwań. Na ten moment wpływ ceł na inflację był mocno ograniczony. Wobec tego nie można wykluczyć nieco niższej projekcji ze strony Fed w zakresie 3,3-3,4%

BE wskazuje również na inflację na poziomie 2,8% zamiast 2,2% w 2026 roku oraz 2,6% na 2027 wobec 2,0%. To oznacza, że cel inflacyjny nie zostanie osiągnięty w 2027 roku, a być może nawet w 2028

BE wskazuje również na obniżenie projekcji wzrostu gospodarczego do 1,3% na 2025 z poziomu 1,7%, natomiast w 2026 roku projekcja ma wynieść 1,0% zamiast 1,8%. W 2027 roku projekcja wzrostu realnego PKB ma wynieść również 1,0% wobec wcześniejszej prognozy 1,8%

Wyraźnie mają być podniesione projekcje dotyczące wzrostu stopy bezrobocia, co będzie ograniczało jastrzębi wydźwięk projekcji inflacyjnych

Przy wyższej inflacji, wyższej stopie bezrobocia oraz przy niższym wzroście Fed może zmniejszyć liczbę oczekiwanych obniżek stóp procentowych do jednej w tym roku (mediana wzrost z 3,9% do 4,1%). Pozostawienie mediany na 3,9% byłoby odebrane gołębio przez rynek

Rynek kontraktów terminowych wciąż widzi dwie obniżki stóp procentowych w tym roku. Powell najprawdopodobniej będzie znajdował się w grupie, która wciąż widzi szanse na dwie obniżki. W takim scenariuszu Fed może obniżyć stopy we wrześniu oraz grudniu. Źródło: Bloomberg Finance LP

Czy Powell zmieni wydźwięk jastrzębich projekcji?

Podczas ostatnich konferencji oraz innych wypowiedzi Powell brzmiał cały czas bardzo neutralnie, wskazując na ogromną niepewność dotyczącą przyszłości. Powell najprawdopodobniej będzie chciał nieco złagodzić jastrzębi wydźwięk projekcji inflacyjnych. Co więcej, w samym komunikacie powinniśmy widzieć zmiany dotyczące oceny rynku pracy. Powell najprawdopodobniej podkreśli, że duże zmiany na rynku pracy mogą doprowadzić do szybkiej reakcji ze strony Fed. Co więcej, Powell najprawdopodobniej moze zasugerować, że Fed wciąż jest na drodze obniżek, ale czeka na większą pewność dotyczącą tego, co będzie działo się z inflacją. Wobec tego, początkowo jastrzębie reakcje na rynku mogą być dosyć szybko odwrócone w trakcie konferencji prasowej. Oczywiście nalezy pamiętać, że Fed może rozważać w tym momencie nie tylko ryzyko płynące ze strony wojny handlowej, ale również z rynku ropy naftowej czy innych rynków energetycznych, w związku z wojną na Bliskim Wschodzie czy rosnącymi cenami gazu.

Bloomberg wskazuje, że inflacja CPI może wyraźnie wzrosnąć, przy kontynuacji szoku naftowego wywołanego sytuacją na Bliskim Wschodzie. Źródło: Bloomberg Economics

Jak zareaguje dolar?

Dolar pozostaje słaby na rynku, nawet pomimo wzrostu geopolitycznego napięcia. Inwestorzy wciąż wolą kierować się do innych bezpiecznych aktywów, takich jak złoto. Ostatnie badanie przeprowadzone przez World Gold Council wskazuje, że większość banków centralnych globalnego południa zamierza zwiększyć swoje rezerwy w złocie w tym roku.

Niemniej należy pamiętać, że rynek widzi wciąż dwie obniżki w tym roku. Ostatnie dane inflacyjne w USA okazały się być słabsze od oczekiwań. Spadły również same oczekiwania inflacyjne, a dane z rynku pracy zaczęły wykazywać coraz większe ochłodzenie. Dosyć słabo wypadły również dane dotyczące sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej, choć nie jest wykluczone, że był to jednorazowy duży spadek.

Biorąc pod uwagę potencjalny jastrzębi wydźwięk projekcji, można oczekiwać, że dolar umocni się w pierwszych minutach po publikacji dzisiejszej decyzji. Jeśli jednak Powell spróbuje zmiękczyć samo postrzeganie tych danych, istnieje duża szansa, że rynek zacznie jednak w jeszcze większym stopniu wyceniać obniżkę we wrześniu, co ostatecznie wpłynie na podtrzymanie EURUSD powyżej 1,1500. Z kolei większe obawy o inflację mogą wesprzeć jastrzębie oczekiwania wobec polityki monetarnej w USA, korygując aktualny kurs EURUSD w stronę strefy wsparcia w okolicach 1,1250-1,1300.

Źródło: xStation5