Komentarz giełdowy: Rynek nerwowo spogląda na Bliski Wschód

Europejskie rynki pozostają w nerwowym zawieszeniu. Indeksy Starego Kontynentu w większości zanotowały spadki, które sięgały ok. 0,4%. Jedynie brytyjskie FTSE 100 i włoski IT40 uchroniły się przed przecenami, zyskując kolejno 0,1% i 0,5%.

W ślad nastrojów europejskich podążali także inwestorzy na polskiej giełdzie. Warszawski parkiet odnotował dziś lekkie przeceny, a WIG20 w trakcie dzisiejszej sesji testował poziom 2700 pkt, by finalnie zamknąć się lekko powyżej tego pułapu.

Nastroje giełdowe zdominowane są dziś obawami o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Choć wciąż nie widać wyraźnych ruchów spadkowych, które mogłyby wskazywać na paniczne wyprzedaże ze strony inwestorów, tak dalej ruchy rynku można odczytywać jako nieco przytłumione. Również na amerykańskiej giełdzie widać przede wszystkim ostrożność, a lekki wzrosty jakie widzimy na indeksach nie wydają się wskazywać przewagi byków. Jak na razie strona irańska coraz mocniej zapowiada kontynuowanie walk i mocniejszą odpowiedź, za to Trump w swoich wypowiedziach wciąż nie nakreślił wyraźnego kierunku polityki Stanów w stosunku do tego konfliktu, jednak jego wypowiedzi o “możliwym ataku” na infrastrukturę Iranu nie zapowiada deeskalacji wojny.

Dziś mamy także do czynienia z wyczekiwaną decyzją Fed w sprawie stóp procentowych. Rynki obecnie są praktycznie przekonane o braku obniżenia stóp procentowych. Stąd bardzo uważnie obserwowane będą wypowiedzi Powella w komentarzu do obecnej sytuacji gospodarki w USA. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że ostatnie dane makro (m.in. sprzedaży detalicznej) wpisują się coraz mocniej w układankę skłaniającą do decyzji o obniżce stóp procentowych. Dodatkowo, niższy wpływ ceł na inflację również może stanowić kolejny czynnik łagodzący przyszłą politykę Fedu. Gołębie stanowisko Rezerwy Federalnej mogłoby w tym otoczeniu przeważyć nad obawami budującymi się wokół sytuacji na Bliskim Wschodzie i stworzyć podwaliny pod kolejne wzrosty na amerykańskiej giełdzie.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB