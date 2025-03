EURUSD powyżej 1,04 przed PCE

Czego oczekiwać po PCE, preferowanej przez Fed miary inflacyjnej❓

Indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą (PCE), preferowany wskaźnik inflacji Rezerwy Federalnej, znajdzie się w centrum uwagi jako najbardziej wyczekiwana publikacja danych w dzisiejszym kalendarzu makroekonomicznym. Główna różnica między CPI (indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych) a PCE polega na tym, że ten drugi obejmuje szerszy zakres towarów i usług, a także płatności pośrednie, takie jak opieka zdrowotna opłacana przez pracodawcę.

Chociaż rynki ogólnie oczekują wzrostu miesięcznej (MoM) zmiany PCE (zgodnie z najnowszymi dynamikami CPI), sygnały z poziomu konsumpcji osobistej mogą złagodzić jastrzębie stanowisko Fed w sprawie dalszych obniżek. Oczekuje się, że wydatki konsumenckie wzrosną o 0,1%, w porównaniu do wzrostu o 0,7% w grudniu 2024 roku. To, w połączeniu ze wzrostem oszczędności i oczekiwanym spowolnieniem wzrostu płac, może skutkować wyższymi oczekiwaniami co do obniżek stóp procentowych, chociaż obawy o inflację konsumencką, które się pojawiają, mogą przeważyć nad pozycjonowaniem rynku w tej kwestii.

Czego oczekiwać od nadchodzącego raportu?

Miesięczny bazowy PCE prawdopodobnie wzrośnie do 0,27% (z 0,16% w grudniu).

Napędzany przez korekty cen w usługach zakwaterowania, rekreacyjnych i towarach nietrwałych.

Roczny bazowy wskaźnik inflacji PCE ma spaść do 2,6% (z 2,8% w grudniu).

Grudniowy wskaźnik PCE znacznie wzrósł z poziomu bliskiego docelowemu do 2,6%, podczas gdy odczyt bazowy pozostał raczej stabilny, utrzymując się na poziomie 2,8% trzeci miesiąc z rzędu. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Kluczowe czynniki inflacji w zeszłym miesiącu

Oprócz inflacji kosztów mieszkań, na podwyższony odczyt CPI w zeszłym miesiącu wpłynęły głównie ceny żywności i energii, co uzasadnia oczekiwany spadek mniej zmiennego rocznego odczytu bazowego PCE. Jednak to, co prawdopodobnie przyczyni się do indeksu, to ceny usług rekreacyjnych i towarów trwałych, a także ogólna korekta cen na początku roku, wyższa niż oczekiwano ze względu na podwyższone oczekiwania inflacyjne.

Wszystkie główne kategorie CPI wpłynęły na ceny w styczniowym odczycie CPI. Źródło: xStation5

Oczekiwania inflacyjne nadal rosną

Ostatni raport Uniwersytetu Michigan na temat oczekiwań inflacyjnych zaniepokoił rynki wraz z raczej ponurym odczytem PMI. Po wcześniejszym skoku długoterminowych oczekiwań do 3,5%, roczne oczekiwania również wzrosły, osiągając 4,3% z powodu obaw o konsekwencje polityki handlowej Trumpa.

Źródło: xStation5

Nie oczekuje się, że Fed obniży stopy procentowe w pierwszej połowie 2025 roku, ponieważ efekt ceł Trumpa może spowodować powrót presji cenowej w gospodarce USA, co odzwierciedlają obawy konsumentów. Źródło: xStation5

EURUSD powoli odrabia straty po wczorajszym spadku, spowodowanym wzrostem dolara po ogłoszeniu ceł. Znaczny spadek wydatków konsumenckich może zmniejszyć różnicę między oczekiwaniami co do obniżek stóp procentowych przez Fed i EBC w tym roku, motywując dalszą aprecjację euro. Źródło: xStation5