Ropa koryguje wzrosty i spada do 73 USD 📉

Ceny ropy wzros艂y dzi艣 drastycznie w odpowiedzi na izraelskie ataki na Iran. Jednak od godziny 4:30 rano obserwujemy powoln膮 realizacj臋 zysk贸w, a cena wr贸ci艂a do 73 USD wobec 79 USD obserwowanych nad ranem. Brak natychmiastowej reakcji Iranu oraz ni偶sza aktywno艣膰 izraelskiej armii sprawiaj膮, 偶e rynek koryguje pocz膮tkowe wzrosty. R贸wnie偶 OPEC poinformowa艂o, 偶e nie odnotowano 偶adnych sygna艂贸w, kt贸re mog艂yby uderzy膰 w poda偶 ropy. Donald Trump ponownie zaapelowa艂 do Iranu, by podpisa艂 umow臋 nuklearn膮 i nie ryzykowa艂 szerokiego konfliktu.

OIL (interwa艂 M15)

Ropa porusza si臋 w formacji zwy偶kuj膮cego tr贸jk膮ta i je艣li cena zdo艂a wzrosn膮膰 powy偶ej 74 USD, mogliby艣my zobaczy膰 potencjalnie kolejny impuls wzrostowy w kierunku 80 USD. Z drugiej strony obserwujemy podwy偶szone wolumeny sprzeda偶owe. Je艣li Teheran nie uruchomi militarnej odpowiedzi w najbli偶szym czasie, rynek mo偶e d膮偶y膰 do wymazania ca艂ego ruchu.

