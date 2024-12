📣EURUSD powyżej 1,05 przed EBC

Euro nieznacznie zyskuje przed decyzj膮 EBC o wysoko艣ci st贸p procentowych

Decyzja o stopach procentowych ze strony EBC opublikowana zostanie o godzinie 14:15, natomiast konferencja prasowa rozpocznie si臋 o godzinie 14:45. Konsensus jasno wskazuje na ci臋cie o 25 punkt贸w bazowych, cho膰 teoretycznie nie mo偶na wykluczy膰 podobnego zaskoczenia jak by艂o to w przypadku SNB. Ci臋cie o 50 punkt贸w bazowych nie wydaje si臋 by膰 scenariuszem bazowym, niemniej dla euro zdecydowanie wa偶niejsze mog膮 okaza膰 si臋 projekcje makroekonomiczne, kt贸re odpowiedz膮 nam jak nisko mog膮 zej艣膰 stopy procentowe w przysz艂ym roku.聽

Na co warto zwr贸ci膰 uwag臋 podczas dzisiejszej decyzji EBC?

EBC raczej nie zaskoczy dzisiaj i zdecyduje si臋 na ci臋cie st贸p procentowych o 25 punkt贸w bazowych. Zdecydowanie wi臋ksza przestrze艅 do niespodzianki le偶y po stronie projekcji makroekonomicznych oraz komunikacji ze strony banku. Prognoza z wrze艣nia wskazuje na inflacj臋 na poziomie 2,2% na 2015 rok. Istnieje jednak spora przestrze艅 do 艣ci臋cia tej prognozy nawet do poziomu 1,7%. Wszystkie prognozy na poziomie 2,0% i wy偶ej by艂yby pozytywne dla euro, w odwrotnym przypadku negatywne. Wa偶na b臋dzie r贸wnie偶 perspektywa samego wzrostu. Obecnie rynek widzi wzrost na poziomie 1,3% w przysz艂ym roku, natomiast s艂abo艣膰 europejskiej gospodarki prezentowana przez indeksy PMI wskazuje na to, 偶e projekcja wzrostu mo偶e by膰 obni偶ona poni偶ej 1%.聽

艢cie偶ka miesi臋cznej 艣redniej inflacji na poziomie 0,2% sugerowa艂aby dosy膰 wyra藕ne zej艣cie poni偶ej 2% w drugie po艂owie przysz艂ego roku. 殴r贸d艂o: Bloomberg FInance LP, XTB

Indeks PMI dla przemys艂u dla strefy euro pozostaje w trendzie spadkowym od pocz膮tku tego roku. Jak wida膰 na ten moment nie wida膰 perspektyw do o偶ywienia w europejskim przemy艣le. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Komunikacja EBC

Do tej pory komunikacja ze strony EBC nie by艂a zbyt go艂臋bia, pomimo dosy膰 du偶ych problem贸w gospodarczych w strefie euro. EBC wskazywa艂 ca艂y czas na spore ryzyko dotycz膮ce inflacji, ale prawdopodobnie najnowsze projekcje mog膮 pokaza膰, 偶e problem inflacji mo偶e przerodzi膰 si臋 w problem deflacyjny. Wobec tego istnieje potencja艂 do z艂agodzenia komunikacji i wskazania na dalsze ci臋cia st贸p procentowych.聽

Stopa depozytowa po dzisiejszym posiedzeniu ma spa艣膰 do 3%. Rynek widzi potencja艂 zej艣cia nawet do 1,5% w przysz艂ym roku, co jednak wymaga艂oby ci臋cia na niemal ka偶dym posiedzeniu. Sam Bloomberg wskazuje, 偶e cykl obni偶ek zako艅czy si臋 przy 2,0%, co potencjalnie mo偶e mie膰 miejsce w kwietniu lub w czerwcu, w zale偶no艣ci od skali ruch贸w na dzisiejszym oraz na przysz艂ych posiedzeniach.聽

Jak mo偶e zareagowa膰 euro?

Euro pozostaje dosy膰 mocno wyprzedane w stosunku do dolara, co wynika oczywi艣cie ze s艂abo艣ci europejskiej waluty, ale r贸wnie偶 ze wzgl臋du na niepewno艣膰 dotycz膮c膮 przysz艂o艣ci ci臋膰 w USA. W ostatnich kilku sesjach obserwujemy wyra藕ny wzrost rentowno艣ci obligacji w USA. Para EURUSD pozostaje powy偶ej poziomu 1,0500, natomiast wyra藕ne ci臋cie prognoz makroekonomicznych oraz zmiana komunikacji na bardziej go艂臋bi膮 mo偶e spowodowa膰 zej艣cie pary w okolice poziomu 1,045. Jednocze艣nie jednak zmienno艣膰 na parze wzro艣cie w przysz艂ym tygodniu wraz z oczekiwaniem na decyzj臋 Fed. Je艣li jednak EBC nie zmieni komunikacji i w dalszym ci膮gu b臋dzie utrzymywa膰 zdanie o ostro偶nym podej艣ciu do redukcji st贸p procentowych, wtedy EURUSD mog艂oby wyra藕nie wzrosn膮膰. Wzrosty powinny by膰 jednak ograniczone do poziomu 1,0600.聽

殴r贸d艂o: xStation5