⏫EURUSD rośnie 0,5% przed NFP

Wycofanie wsparcia fiskalnego dla sektora edukacyjnego i polityka nowej administracji Trumpa (wygaśnięcie funduszy pomocowych z czasów prezydentury Bidena, takich jak Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ESSER III) oraz State and Local Fiscal Recovery Funds (SLFRF), stworzyło tzw. klif fiskalny dla rządów stanowych i lokalnych). Wg BE mogło to wpłynąć na zmniejszenie rządowego zatrudnienia na poziomie 28 tys. oraz 18 tys. w sektorze prywatnym