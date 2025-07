⏲️EURUSD traci przed decyzją EBC

Europejski Bank Centralny najprawdopodobniej utrzyma dzisiaj stopy procentowe po całym cyklu obniżek

Europejski Bank Centralny podchodzi do dzisiejszej decyzji w wyraźnym trybie “wait-and-see”, biorąc pod uwagę wyraźny cykl obniżek trwający od czerwca 2024 roku. EBC obniżył stopy procentowe 8 razy, najprawdopodobniej kończąc cykl obniżek lub czekając na rozwiązanie się niektórych kwestii przed kolejną możliwą obniżką, jeszcze w tym roku. Kluczowymi czynnikami, które w tym momencie są główną zagwostką europejskich decydentów monetarnych jest wojna handlowa, dalsze losy inflacji wobec niepewności kontynuacji ożywienia gospodarczego czy sytuacja na rynku ropy naftowej oraz gazu.

Decyzja opublikowana zostanie o godzinie 14:15 czasu polskiego, natomiast konferencja prasowa odbędzie się 30 minut później.

Makroekonomiczne i geopolityczne tło posiedzenia:

Inflacja CPI ustabilizowała się na poziomie 2,0% r/r, natomiast inflacja bazowa pozostaje jeszcze na podwyższonym poziomie 2,3% r/r, choć jednocześnie jest to najniższy poziom od stycznia 2022 roku

Deflacja energetyczna przyspiesza. Subindeks inflacji energetycznej CPI wyniósł -2,7% r/r za ostatni czerwcowy odczyt, natomiast inflacja usługowa pozostaje na wyraźnie podwyższonym poziomie 3,3% r/r

Tempo wzrostu płac zwolniło drugi kwartał z rzędu, co wskazuje na dalsze potencjalne obniżanie inflacji bazowej. Jednocześnie badania przeprowadzone przez EBC wskazują, że lepkie ceny usług mogą maskować słabnięcie ogólnej presji kosztowej

Wysokie cła na Unię Europejską mogą skłonić EBC do dalszych obniżek stóp procentowych, w szczególności jeśli dojdzie do nałożenia ekstremalnie wysokich stawek celnych na wyroby farmaceutyczne

Model SHOK Bloomberga wskazuje, że stawka 25% na wyroby farmaceutyczne mogłaby doprowadzić do obniżenia PKB strefy euro o 0,3 punktu procentowego. Warto wskazać, że Trump groził w dalszym terminie wprowadzenia ceł nawet na poziomie 200%

Obecnie scenariusz bazowy wciąż zakłada podwyższenie stawek celnych na europejskie produkty do poziomu 30% z obecnych 10%. Z drugiej strony dyskutuje się o stawce 15%. Nadzieja europejskich producentów jest związana z porozumieniem między USA oraz Japonią, która opiewa właśnie na 15%

Inflacja ustabilizowała się na poziomie 2,0%, ale pojawiło się ryzyko dezinflacji, w szczególności, jeśli mielibyśmy mieć do czynienia z większym ryzykiem wojny handlowej. Dopiero silne działania zwrotne ze strony UE mogłyby wpłynąć na inflację wzrostowo. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

EBC utrzyma neutralny wydźwięk, ale obniżki mogą się jeszcze pojawić

Ostatni komunikat wysłany przez Christine Lagarde jasno wskazał, że obniżki stóp procentowych w strefie euro prawdopodobnie się zakończyły. Z drugiej strony de Guindos oraz Lane z EBC wskazali, że priorytetem banku jest zapobieganie utrwaleniu się dezinflacji, co mogłoby sugerować możliwy powrót do obniżek. Rynek nie wycenia jednak obecnie dużych szans na obniżkę we wrześniu, ale jednocześnie daje szanse na obniżki na koniec roku.

Prawdopodobieństwa dla dalszych obniżek stóp procentowych w strefie euro. Jak widać niepełna jedna obniżka jest wyceniana na koniec tego roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Na rentownościach 10 letnich pojawiło się premium względem obecnego poziomu stóp procentowych, co wydaje się być sytuacją normalną. Warto jednak zauważyć, że w przeszłości odległości między rentownościami i wielkością stopy depozytowej były większe, co oznacza, że obniżki z obecnego poziomu wciąż są możliwe. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Co dalej z EURUSD?

Jeśli doszłoby dzisiaj do sygnalizacji możliwych obniżek, wtedy euro może znaleźć się pod presją. Co więcej, mocniejsza wojna handlowa, czyli stawki celne powyżej 20% mogłyby wpłynąć na dezinflację i popchnąć EBC do szybszych i większych obniżek. Niemniej porozumienie handlowe między USA oraz UE, które przyniosłoby ograniczone stawki celne może doprowadzić do dalszej stabilizacji na EURUSD lub nawet doprowadzić do dalszego wzrostu w okolice poziomu 1,20, biorąc pod uwagę dosyć silne pozytywne nastawienie spekulantów na euro.

Spekulanci są najbardziej optymistycznie nastawieni do euro od 2023 roku. Sam kurs TWI EUR jest już jednak zdecydowanie wyższy niż w ostatnich 5 latach. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

EURUSD traci dzisiaj przed decyzją EBC, ale znajduje się wciąż bardzo blisko ostatnich lokalnych szczytów. Jeśli jednak pojawiłyby się gołębie przesłanki w dzisiejszej decyzji, wtedy możliwy będzie spadek w kierunku potencjalnej linii szyi formacji RGR, przy poziomie 1,16. Zakres potencjalnej formacji to okolice 1,1250. Niemniej nie można wykluczyc dzisiaj próby przekroczenia ostatnich lokalnych szczytów z początku lipca. Wtedy potencjalnie droga do 1,20 pozostaje otwarta