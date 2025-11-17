Quantum Computing po wynikach — Kwantowy przełom?

Quantum Computing, jak nietrudno się domyślić to jedna ze spółek zajmująca się technologią kwantową, a w szczególności, komputerami kwantowymi. W ostatnich tygodniach, spółki kwantowe, po długim i imponującym wzroście na nietrwałych fundamentach były ofiarami znacznej przeceny. Urealnienie oczekiwań inwestorów oraz presja ze strony np. Google przeceniła branże o ponad 50%. Wielu inwestorów kompletnie skreśliło ten sektor rynku, jednak ostatnie wyniki Quantum Computing mogą dawać powody podejrzewać, że byli oni w błędzie.

Spółka opublikował swoje wyniki za Q3 FY2025:

Przychody wzrosły do 384 tyś. dolarów. Jest to ponad 3-krotny wzrost rok do roku, dużo powyżej oczekiwań rynku na poziomie 125 tyś. dolarów.

Spółka wykazała dodani też EPS, na poziomie 0,01$, wobec oczekiwanej straty na poziomie 0,06$.

Ogromny wzrost odnotowała również marża brutto, która wzrosła do 33% z 9% rok temu.

Sytuacją spółki zaczyna przypominać docelowy model działalności, do którego dotychczas tylko dążyła. Informacja przełomową jest tutaj informacja o tym, że, jak deklaruje spółka, otrzymali oni kontakt od “ jednego z 5 największych Amerykańskich banków ” na sprzedaż kwantowych rozwiązań cyberbezpieczeństwa . Udowadnia to, że istotni gracze na rynku widza realną korzyść z implementacji rozwiązań kwantowych w swojej działalności.

Na koniec piątkowej sesji spółka spadła o ponad 4%, co można interpretować jako rezultat negatywnego sentymentu do ryzyka w ostatnim tygodniu oraz realizacje zysków. Obawy niektórych inwestorów mogą budzić też koszty — które wzrosły dwukrotnie . Jak deklaruje spółka, jest to związane z badaniami i ekspansja, które mają być motorem napędowym dla wycen spółki w dalszych kwartałach.

Jednak na początku tygodnia spółka odrabia straty z nawiązką, rosnąc o ponad 10% na poniedziałkowej sesji.

QUBT.US (D1)

Źródło: xStation5



