EURUSD zyskuje 0,4% i odbija od kluczowego wsparcia 📈Nowy szef Fed?

Kurs EURUSD rośnie dziś na fali mieszanych danych makro z gospodarki Stanów Zjednoczonych, gdzie poznaliśmy dziś bardzo niski odczyt nastrojów konsumenckich za październik, słabe dane Richmond Fed oraz niższą od prognoz inflację bazową cen produkcji, w ujęciu rocznym i miesięcznym. Słabe dane uzupełnił także niższy od oczekiwań odczyt sprzedaży detalicznej, co prowadzi inwestorów do wniosku, że cięcie Fed w grudniu wydaje się bardzo prawdopodobne. Odwrócenie tych oczekiwań skutkuje zwyżką eurodolara, a szanse na obniżkę stóp Fed wzrosły znacząco z niespełna 20% w ubiegłym tygodniu do niemal 80% obecnie. Dolar osłabia się.

Dodatkowo doniesienia medialne, które powołują się na źródła zaznajomione ze sprawą wyboru nowego szefa Fed wskazują dziś, że faworytem Trumpa na fotel nowego prezesa Rezerwy Federalnej zaczyna być Kevin Hassett, uważany przez wielu jako jeden z najwierniejszych ludzi prezydenta. W efekcie, rynek upewnia się, że 'gołębia' polityka forsowana przez Trumpa będzie transmitowana przez przyszłego prezesa Fed. Sekretarz skarbu, Bessent wskazał, że nowy prezes Fed ma zostać wybrany prawdopodobnie przed świętami Bożego Narodzenia, a jednym z jego głównych zadań będzie 'uproszczenie' i ujednoliczenie polityki Fed, co przemawia dodatkowo za deregulacją, która również podoba się Wall Street i którą chwalił Hassett.

EURUSD (interwał D1)

Kurs EURUSD odbił z okolic 200-sesyjnej średniej EMA200 (czerwona linia) i zbliża się do 1.158, formujac przy tym podwójne dno na poziomie ok. 1.152. Krótkoterminowy trend wydaje się wspierać dalsze odbicie na parze w kierunku 1.162.

Źródło: xStation5