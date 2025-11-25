Wykres dnia: EURUSD (25.11.2025)

Para EUR/USD notuje się obecnie w okolicach 1,1537 USD za euro. Dzisiejsze notowania kształtowane są przez kombinację czynników fundamentalnych, w której słabsze dane z Niemiec konkurują z rosnącymi oczekiwaniami rynku co do obniżki stóp przez Fed. W centrum uwagi rynków znajdują się dzisiejsze dane o PPI w USA, które mogą przesądzić o kolejnych ruchach pary EUR/USD.

Źródło: xStation5

Co kształtuje dziś kurs EURUSD?

Niemiecki PKB i nastroje biznesowe

Najnowsze dane za trzeci kwartał wskazują, że niemiecki PKB nie wykazał żadnego wzrostu w ujęciu kwartalnym, co oznacza praktyczną stagnację gospodarki. Dodatkowo słabe wyniki niemieckiego indeksu Ifo dotyczącego nastrojów biznesowych pokazują pogorszenie oczekiwań, mimo nieznacznej poprawy bieżącej sytuacji gospodarczej. Ponieważ Niemcy są największą gospodarką strefy euro, słabe dane i osłabienie nastrojów biznesowych ograniczają atrakcyjność euro dla rynków. Mniejsza dynamika gospodarki oraz opóźniony bodziec fiskalny w strefie euro, który prawdopodobnie ruszy dopiero w 2026 roku, zmniejszają oczekiwania dotyczące dalszej ekspansywnej polityki Europejskiego Banku Centralnego.

Oczekiwania co do decyzji Fed i dzisiejsze dane PPI

Rynki coraz mocniej wyceniają możliwość obniżki stóp procentowych przez Fed w grudniu, szacując prawdopodobieństwo cięcia na około 75 do 80%. Członkowie banku centralnego, w tym John Williams i Christopher Waller, podkreślają, że obecna polityka pozostaje umiarkowanie restrykcyjna, a gospodarka USA, zwłaszcza rynek pracy, może wymagać kolejnego złagodzenia stóp. Dodatkowo rynki oczekują dzisiejszych danych o indeksie cen producentów (PPI) w USA, które mogą wzmocnić lub osłabić przewidywania dotyczące polityki Fed. Perspektywa obniżki kosztu pieniądza osłabia dolara wobec euro, co działa jako impuls wzrostowy dla pary EUR/USD nawet w sytuacji, gdy fundamenty euro nie wykazują znaczącej siły.

Sytuacja na Ukrainie

Rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją wywołują pewien pozytywny sentyment na rynkach, choć wpływ tego czynnika na notowania euro pozostaje na razie ograniczony. Optymizm geopolityczny może jednak wspierać wspólną walutę w średnim okresie.