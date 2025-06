GBP zyskuje przed decyzją BOE 🔎

Bank Anglii ma pozostawi膰 stopy procentowe na niezmienionym poziomie 4,25% 馃搩

Bank Anglii do艂膮czy o 13:00 do pozosta艂ych europejskich bank贸w centralnych, kt贸re podejmowa艂y dzi艣 decyzj臋 w sprawie st贸p procentowych. Rynek nastawiony jest na utrzymanie st贸p procentowych przez BoE na niezmienionym poziomie, przypisuj膮c takiemu scenariuszowi ok. 90% prawdopodobie艅stwo.聽

Oczekiwania 馃幆

13:00, Wielka Brytania - Decyzja w sprawie st贸p procentowych za czerwiec:

prognoza 4,25%; poprzednio 4,25%;

13:00, Wielka Brytania - BoE MPC:

liczba g艂os贸w za utrzymaniem st贸p procentowych: prognoza 7; poprzednio 2;

liczba g艂os贸w za podwy偶szeniem st贸p procentowych: prognoza 0; poprzednio 0;

liczba g艂os贸w za obni偶eniem st贸p procentowych prognoza 2; poprzednio 7;

Obecnie stopa procentowa Banku Anglii wynosi 4,25%. U podstaw rynkowego przekonania o pozostawieniu st贸p procentowych stoj膮 dane makroekonomiczne, jakie nap艂ywa艂y z Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim dane inflacyjne wskazuj膮 na utrzymuj膮c膮 si臋 presj臋 cenow膮 na Wyspach. Mimo obiecuj膮cego trendu spadkowego inflacji w pierwszym kwartale (tempo wzrostu cen spad艂o z 3% w styczniu do 2,6% w marcu), kolejne dwa miesi膮ce przynios艂y odbicie presji inflacyjnej i powr贸t dynamiki wzrostu cen do warto艣ci powy偶ej 3%. Wczorajszy odczyt za maj na poziomie 3,4% (o 0,1 p.p. powy偶ej prognoz) utwierdza umocnienie presji inflacyjnej, dok艂adaj膮c kolejnego argumentu BoE do pozostawienia st贸p na niezmienionym poziomie.聽

R贸wnie偶 tempo wzrostu p艂ac powr贸ci艂o do podwy偶szonych warto艣ci (szczeg贸lnie por贸wnuj膮c dynamik臋 do okresu 2013-2019) st膮d rosn膮ce p艂ace stanowi膮 dodatkowy czynnik utrzymuj膮ce presj臋 na wzrost cen d贸br.聽

Opinia przedstawicieli BoE 馃憖

Gubernator Andrew Bailey podkre艣la, 偶e ewentualne ci臋cia st贸p b臋d膮 stopniowe i ostro偶ne. G艂贸wne ryzyka wymieniane przez przewodnicz膮cego rady to m.in. utrzymuj膮ca si臋 inflacja oraz rosn膮ce napi臋cia geopolityczne, w tym eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie oraz utrzymuj膮ca si臋 wojna handlowa.

Wicegubernator Sarah Breeden oraz cz艂onkini Swati Dhingra sk艂aniaj膮 si臋 ku wcze艣niejszemu luzowaniu polityki. Z kolei g艂贸wny ekonomista Huw Pill wstrzymuje si臋 od go艂臋biej postawy z uwagi na inflacj臋 oraz potencjalny wp艂yw ce艂 na ceny. Konsensus zak艂ada g艂osowanie za utrzymaniem obecnego poziomu st贸p procentowych na poziomie 7-2. Kolejna luzowania polityki monetarnej mo偶e mie膰 miejsce dopiero w sierpniu, a nast臋pne w grudniu. W takim scenariuszu stopa procentowa na koniec roku wynios艂aby 3,75%.聽

Scenariusze decyzji 馃攷

Cho膰 rynek przewiduje decyzj臋 o pozostawieniu st贸p procentowych na niezmienionym poziomie, wci膮偶 pozostaje przestrze艅 do ewentualnych reakcji rynkowych w zale偶no艣ci od wyd藕wi臋ku nastawienia przedstawicieli BoE. W przypadku pozostawienia neutralnej oceny, podkre艣lenia zale偶no艣ci od danych i zapowiedzi ewentualnego dalszego dostosowywania si臋 polityki BoE mo偶emy spodziewa膰 si臋 ograniczonych reakcji na funcie, przy czym mo偶liwe jest utrzymanie obecnego trendu lekkiego umocnienia si臋 brytyjskiej waluty.聽

W scenariuszu bardziej go艂臋bich wypowiedzi, umacniaj膮cych przekonanie rynku o obni偶kach st贸p procentowych w kolejnych miesi膮cach mo偶emy spodziewa膰 si臋 os艂abienia brytyjskiej waluty, za to mocnego wzrostu na indeksie sp贸艂ek wobec wizji luzowania koszt贸w pozyskania kapita艂u. Dodatkowo wzrosn膮膰 powinny tak偶e ceny obligacji brytyjskich.聽

Wci膮偶 pozostaje tak偶e ewentualny scenariusz jastrz臋biego nastawienia BoE, co doprowadzi najprawdopodobniej do wyra藕nego dalszego umacniania si臋 funta oraz ograniczy potencja艂 wzrostowy w indeksie FTSE 100.聽

EURGBP

Funt brytyjski lekko traci przed og艂oszeniem decyzji. Ruchy na rynku forex s膮 jednak stosunkowo ma艂e. Para EURGBP traci dzisiaj 0,10% do 0,85480.

殴r贸d艂o: xStation