Napięcia na Bliskim Wschodzie rosną, ropa testuje kluczowy opór 🟢🔎

Napi臋cia na Bliskim Wschodzie gwa艂townie si臋 zaostrzy艂y. Izrael i Iran wymieniaj膮 bezpo艣rednie ataki. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedzia艂, 偶e Iran 鈥瀦ap艂aci pe艂n膮 cen臋鈥 po tym, jak rakiety uderzy艂y w obszary cywilne i szpital w centralnym Izraelu. W odpowiedzi si艂y izraelskie mia艂y zaatakowa膰 ira艅ski obiekt nuklearny w Araku. Tymczasem Stany Zjednoczone rozwa偶aj膮 dzia艂ania militarne wobec Iranu, potencjalnie celuj膮c w podziemny zak艂ad wzbogacania uranu Fordow w nadchodz膮cy weekend. Wed艂ug wielu 藕r贸de艂 prezydent Trump zatwierdzi艂 ju偶 plan, ale wstrzymuje si臋 z jego wdro偶eniem, czekaj膮c na reakcj臋 Iranu w sprawie jego ambicji nuklearnych. Dodatkowo, jak podaje 鈥濶ew York Times鈥, 藕r贸d艂o z ira艅skiego MSZ zasugerowa艂o gotowo艣膰 do spotkania z Trumpem w najbli偶szym czasie.

Goldman Sachs: premia ryzyka dla ropy mo偶e wzrosn膮膰

Goldman Sachs zauwa偶a, 偶e ropa Brent zawiera obecnie oko艂o 10 USD premii geopolitycznej, uwzgl臋dniaj膮cej prawdopodobie艅stwo zak艂贸ce艅 w regionie. Chocia偶 bazowy scenariusz banku zak艂ada spadek cen Brent w kierunku 60 USD za bary艂k臋 w IV kwartale (je艣li nie dojdzie do wi臋kszych zak艂贸ce艅 w dostawach), ostrzega, 偶e ograniczenie eksportu ira艅skiego mo偶e podbi膰 ceny powy偶ej 90 USD. W bardziej drastycznych przypadkach 鈥 takich jak ataki na infrastruktur臋 naftow膮 lub szlaki transportowe 鈥 ceny mog膮 wzrosn膮膰 znacznie bardziej. Dlatego mimo umiarkowanego scenariusza bazowego, ryzyko zwi膮zane z poda偶膮 uzasadnia obecn膮 premi臋 w wycenach ropy.

Ceny ropy reaguj膮 na ryzyko geopolityczne

Cena ropy WTI zyskuje dzisiaj o 1,55%, osi膮gaj膮c poziom 74,20 USD za bary艂k臋 i zbli偶aj膮c si臋 do wa偶nego technicznego poziomu oporu 鈥 kt贸ry zosta艂 przetestowany ju偶 w zesz艂ym tygodniu na pocz膮tku konfliktu. Poziom ten jest obecnie postrzegany jako kluczowy pr贸g: je艣li konflikt si臋 zaostrzy, ropa mo偶e przebi膰 go zdecydowanie w g贸r臋, co mo偶e sygnalizowa膰 dalszy rajd cenowy. Obecny ruch odzwierciedla zar贸wno obawy o zak艂贸cenia poda偶y, jak i og贸lne napi臋cie rynkowe.

