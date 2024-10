⏬⏬GBPUSD traci ponad 1%

Komentarze Baileya z Banku Anglii mocno osłabiają funta

Funt brytyjski traci dzisiaj w stosunku do dolara amerykańskiego 1% w związku z komentarzami Prezesa Baileya z BoE, który zasugerował, że jako bankier dostrzega szansę na bardziej agresywne tempo dokonywania cięć stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. W dużej mierze wynika to z już nie tak uciążliwych presji cenowych na podstawowe dobra oraz usługi w gospodarce. Informacje te pochodzą od agencji Guardian, który przeprowadzała wywiad z bankierem BoE dzisiaj rano.

Dodatkową presję na funta nakłada mocny amerykański dolar, wspartym wczorajszym raportem ADP oraz wypowiedziami Powella z początku tego tygodnia, który wskazał, że Fed nie musi spieszyć się z kolejnymi obniżkami stóp procentowych. Dolar zyskuje również na fali przepływu kapitału do bezpiecznych przystani, w związku z eskalacją sytuacji na Bliskim Wschodzie. Na słabość funta wpływają również słabsze dane gospodarcze. Dzisiaj indeks PMI dla usług wyniósł ostatecznie 52,4 przy wstępnym odczycie na poziomie 52,8 oraz 53,7 punktó wcześniej.

Rynek od dłuższego czasu oczekuje kolejnej obniżki ze strony BoE w listopadzie. Rośnie jednak prawdopodobieństwo kolejnego ruchu w grudniu. Rynek widzi również szanse na to, że do lutego stopy procentowe zostaną obniżone trzykrotnie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Z fundamentalnego punktu widzenia, patrząc tylko na obecne poziomy stóp procentowych oraz implikowaną przez rynek ich zmianę w ciągu najbliższych 6 miesięcy wydaje się, że to funt cały czas uchodzi za walutę bardziej wartościową (stopy obecnie 4.88% w USA, w UK 5.00%; implikowana zmiana stóp w USA 139 punktów; w UK ma być to 82 punktów). Źródło: Bloomberg Financial LP

Para GBPUSD naruszyła dzisiaj ograniczenie trendu wzrostowego wyznaczone przez 50- dniową wykładniczą średnią kroczącą (niebieska krzywa na wykresie poniżej). Z technicznego punktu widzenia to właśnie od utrzymania tej strefy (oraz innych średnich kroczących), może zależeć, czy na parze wykreuje się struktura trwałej zmiany trendu czy jednak obserwujemy tylko techniczne cofnięcie.

Źródło: xStation