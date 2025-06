Iran gotowy do rozmów w sprawie ograniczania programu wzbogacania uranu - Reuters

Jak donosi agencja Reuters poprzez komentarz anonimowego, wysoko postawionego przedstawiciela rządu Iran jest gotowy do rozmów w kwestii ograniczenia programu wzbogacaniu uranu. Rzecznik dodaje, że to teraz kwestia Unii Europejskiej, aby kształtować podłoże mediacyjne między krajami, ponieważ strona amerykańska według nich nie uchodzi już za dobrego partnera do rozmów. Co więcej rzecznik dodaje, że całkowite wstrzymanie programu nuklearnego nie jest możliwe wobec zagrożenia ze strony Izraela.

Ropa naftowa straciła na wartości po tym komunikacji, po czym w krótkim czasie odrobiła ona część wcześniejszych strat.