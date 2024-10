Kakao mocno traci od początku września

Cena kakao traci mocno od początku września. Tylko w tym miesiącu cena spadła o ok. 8% i obecna sytuacja przypomina podobną sytuację, która miała miejsce po dwóch poprzednich sporych rolowaniach. Po rolowaniach cena rosła od 1500 do ok. 2000 USD na kontrakcie, a następnie dochodziło do wyraźnego spadku cen (od 30 do 38%) i test poziomu 7000 USD. Obecnie cena testuje tę strefę, natomiast jeśli od lokalnego szczytu cena miałaby spaść o 30%, to wtedy można byłoby liczyć na test zniesienia 78.6 ostatniej fali wzrostowej przy poziomie ok. 5600 USD.

Źródło: xStation5

Patrząc na sezonowość 5 letnią oraz długoterminową teoretycznie wchodzimy w okres spadkowy dla kakao, co jest związane z rychłym rozpoczęciem sezonu zbiorów w październiku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB