Kalendarz ekonomiczny: Decyzja EBC, inflacja PPI i wnioski o zasiłek z USA w centrum uwagi rynków

Rynki europejskie zmierzają do nieznacznie wyższego otwarcia, po wzrostowej sesji w Azji i wczorajszym optymistycznym zamknięciu w USA

Europejski Bank Centralny prawdopodobnie obniży dziś stopy kolejny raz o 25 pb

Dane o wnioskach o zasiłek i inflacja cen producentów PPI z USA

W trakcie dzisiejszej sesji w centrum uwagi rynków znajdą się decyzja EBC, gdzie prawdopodobnie Christine Lagarde ponownie uderzy w 'gołębie tony' oraz kolejne dane z USA, w których rynek będzie starał się szukać potwierdzenia narracji o 'niemal pewnej' obniżce stóp w USA, w grudniu. Dolar australijski mocno zyskuje, po mocnym odczycie zmiany zatrudnienia i niespodziewanym spadku stopy bezrobocia do 3.9% z 4.1% poprzednio; oczekiwano 4.2%. Inflacja w Szwecji zgodna z oczekiwaniami. Rentowności 10-letnich obligacji USA rosną o ok. 2 pb do niemal 4.29%, choć eurodolar zyskuje prawie 0.2%

9:30, Szwajcaria, decyzja SNB ws. stóp procentowych: oczekiwane 0.75% vs 1% poprzednio

14:30, Strefa euro, decyzja EBC ws. stóp procentowych: oczekiwane 3% vs 3.25% poprzednio

14:30, USA wnioski o zasiłek: oczekiwane 220 tys. vs 224 tys. poprzednio

14:30, USA inflacja PPI za listopad: oczekiwana 2.6% r/r vs 2.4% poprzednio (oczekiwana 0.2% m/m vs 0.2% poprzednio)

Bazowa PPI: oczekiwana 3.2% r/r vs 3.1% poprzednio (oczekiwana 0.2% m/m vs 0.3% poprzednio)

Przemówienia bankierów centralnych

14:45 - EBC, Christine Lagarde

Wyniki finansowe po sesji

Broadcom (AVGO.US), Costco (COST.US)