Kalendarz ekonomiczny: FOMC decyduje o stopach procentowych

Dzisiejsza sesja rynkowa będzie w dużej mierze zdominowana przez decyzję Fed dotyczącą stóp procentowych, która jest bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem dnia. W Europie inwestorzy będą uważnie śledzić dane inflacyjne z Norwegii i Czech, a także informacje o produkcji przemysłowej w Szwecji, Słowacji i Włoszech, które mogą dostarczyć wskazówek na temat kondycji gospodarki w końcówce roku. W godzinach popołudniowych kluczowe będą wystąpienia prezeski EBC Christine Lagarde oraz szefa BoE Andrew Bailey’a, ponieważ ich komentarze mogą rzucić światło na kierunek polityki pieniężnej w 2026 roku. Najważniejszym punktem dnia pozostaje jednak posiedzenie FOMC w sprawie stóp procentowych oraz publikacja projekcji makroekonomicznych. Choć rynek spodziewa się utrzymania stóp w przedziale 3,50–3,75 procent, inwestorzy szczególnie będą zwracać uwagę na ton komunikatu i ewentualne wskazówki Jerome’a Powella podczas wieczornej konferencji prasowej. Dodatkowo decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych wzbogaci sesję w Ameryce Północnej, wprowadzając potencjalną zmienność na rynkach finansowych. Chiny 02:30 – Inflacja CPI (r/r) – listopad: aktualny odczyt 0,7% (prognoza 0,7%, poprzednio 0,2%

02:30 – Inflacja PPI (r/r) – listopad: aktualny odczyt -2,2% (prognoza -2,2%, poprzednio -2,1%) Norwegia 08:00 – Inflacja CPI (r/r) – listopad: aktualny odczyt 3% (prognoza 3 %, poprzednio 3,1%)

08:00 – Inflacja bazowa CPI (r/r) – listopad: aktualny odczyt 3% (prognoza 3%, poprzednio 3,4% Szwecja 08:00 – Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) – październik: aktualny odczyt 5,9% (poprzednio 14,6%) Turcja 08:00 – Produkcja przemysłowa (r/r) – październik: aktualny odczyt 2,2% (poprzednio 2,9%) Rumunia 08:00 – Bilans handlu zagranicznego (EUR) – październik: aktualny odczyt -3 mld, poprzednio -2,48 mld Czechy 09:00 – Inflacja CPI fin. (m/m) – listopad: (prognoza -0,3%; poprzednio 0,5%)

09:00 – Inflacja CPI fin. (r/r) – listopad: (prognoza 2,1%; poprzednio 2,5%) Słowacja 09:00 – Produkcja przemysłowa (r/r) – październik: (prognoza -2 %; poprzednio 0,7 %) Włochy 10:00 – Produkcja przemysłowa (m/m) – październik: (prognoza -0,4 %; poprzednio 2,8 %) Wlk. Brytania 11:45 – Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey) Strefa Euro 11:55 – Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) USA 13:00 – Wnioski o kredyt hipoteczny – tydzień: (poprzednio -1,4%)

14:30 – Indeks kosztów zatrudnienia (k/k) – III kw.: (prognoza 0,9%, poprzednio 0,9%) Kanada 15:45 – Decyzja BoC ws. stóp procentowych – grudzień: (prognoza 2,25%, poprzednio 2,25%)

16:30 – Konferencja prasowa Banku Kanady – grudzień USA 16:30 – Tygodniowa zmiana zapasów paliw: Zmiana zapasów ropy – tydzień: prognoza -1,7 mln brk, poprzednio 0,57 mln brk Zmiana zapasów benzyny – tydzień: prognoza 2,3 mln brk, poprzednio 4,52 mln brk Zmiana zapasów destylatów – tydzień: prognoza 1,5 mln brk, poprzednio 2,06 mln brk

20:00 – Decyzja FOMC ws. stóp procentowych – grudzień: prognoza 3,50-3,75 %, poprzednio 3,75-4,00 %

20:00 – Projekcje makroekonomiczne FOMC

20:30 – Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.