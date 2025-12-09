PILNE: Indeks NFIB z USA powyżej prognoz 🗽Poprawa nastrojów wśród małych firm?

Amerykański indeks optymizmu biznesowego NFIB wśród mniejszych przedsiębiorstw w USA (za październik) wyniósł 99 wobec oczekiwań na poziomie 98,3 i poprzednich 98,2.
Indeks jest jednym z bardzo istotnych wskaźników gospodarki amerykańskiej, ponieważ małe przedsiębiorstwa w USA zatrudniają niemal 50% wszystkich pracowników. Poprawa nastrojów wynika w dużej mierze z obniżek stóp i oczekiwań co do niższych ich poziomu w 2026 roku. Kontrakty na Russelll 2000 (US2000), zrzeszający mniejsze firmy w Stanach Zjednoczonych (oczywiście wciąż zbyt duże, by raportowały do NFIB) notowane są w okolicach historycznych maksimów.
Źródło: xStation5
