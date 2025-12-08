Kalendarz ekonomiczny: spokojny początek interesującego tygodnia 🔎

Kalendarz publikacji makroekonomicznych w dniu dzisiejszym jest dosyć lekki. Nie zostały zaplanowane żadne ważniejsze wydarzenia, które mogłyby mieć wpływ na globalne rynki finansowe. Jednak w dalszej części tego tygodnia zobaczymy parę ważniejszych wydarzeń. We wtorek, 9 grudnia poznamy raport JOLTS o liczbie nowych ofert pracy za październik. A w środę decyzję w sprawie stóp procentowych ogłosi Fed. Obecnie rynek wycenia 87% szanse na obniżkę o 25 punktów bazowych. Szczegółowy kalendarz dnia: Poniedziałek, 8 grudnia 00:50 - PKB Japonii

08:00 - Niemcy, produkcja przemysłowa

10:30 - Strefa euro, indeks Sentix Wtorek, 9 grudnia (cały dzień) - Chiny, bilans handlowy

09:00 - Niemcy, bilans handlowy

16:00 - USA, dane JOLTS za październik Środa, 10 grudnia 02:30 - Chiny, inflacja CPI za listopad

13:30 - USA, Wnioski o kredyt hipoteczny

14:30 - USA, Koszty pracy

16:30 - USA, zmiana zapasów ropy wg. DoE

15:45 / 16:30 - Kanada, decyzja BoC / Przemówienie gubernatora Macklema

20:00 / 20:30 - USA, decyzja i projekcje Fed / Przemówienie Jerome’a Powella Czwartek, 11 grudnia 09:30 - Szwajcaria, decyzja SNB

12:00 - Turcja, decyzja CBRT

14:30 - USA, Wnioski o zasiłek / bilans handlowy

16:30 - USA, zmiana zapasów gazu wg. EIA Piątek, 12 grudnia 05:30 - Japonia, produkcja przemysłowa

08:00 - Niemcy, inflacja CPI

09:00 - Hiszpania, inflacja CPI

14:00 / 14:30 - USA, przemówienia członków Fed (Hammack, Paulson)

16:30 - Kanada, pozwolenia na budowę / sprzedaż hurtowa W tym tygodniu poznamy również wyniki spółek: Thyssenkrup AG, Gamestop, AeroVironment (poniedziałek 8 grudnia), Nordson, Synopsys, Oracle, Adobe (wtorek 9 grudnia), Costco, Broadcom, Lululemon (środa 10 grudnia)

