Kalendarz ekonomiczny: spokojny początek interesującego tygodnia 🔎

We wtorek, 9 grudnia poznamy raport JOLTS o liczbie nowych ofert pracy za październik. A w środę decyzję w sprawie stóp procentowych ogłosi Fed. Obecnie rynek wycenia 87% szanse na obniżkę o 25 punktów bazowych.
Szczegółowy kalendarz dnia:
Poniedziałek, 8 grudnia
- 00:50 - PKB Japonii
- 08:00 - Niemcy, produkcja przemysłowa
- 10:30 - Strefa euro, indeks Sentix
Wtorek, 9 grudnia
- (cały dzień) - Chiny, bilans handlowy
- 09:00 - Niemcy, bilans handlowy
- 16:00 - USA, dane JOLTS za październik
Środa, 10 grudnia
- 02:30 - Chiny, inflacja CPI za listopad
- 13:30 - USA, Wnioski o kredyt hipoteczny
- 14:30 - USA, Koszty pracy
- 16:30 - USA, zmiana zapasów ropy wg. DoE
- 15:45 / 16:30 - Kanada, decyzja BoC / Przemówienie gubernatora Macklema
- 20:00 / 20:30 - USA, decyzja i projekcje Fed / Przemówienie Jerome’a Powella
Czwartek, 11 grudnia
- 09:30 - Szwajcaria, decyzja SNB
- 12:00 - Turcja, decyzja CBRT
- 14:30 - USA, Wnioski o zasiłek / bilans handlowy
- 16:30 - USA, zmiana zapasów gazu wg. EIA
Piątek, 12 grudnia
- 05:30 - Japonia, produkcja przemysłowa
- 08:00 - Niemcy, inflacja CPI
- 09:00 - Hiszpania, inflacja CPI
- 14:00 / 14:30 - USA, przemówienia członków Fed (Hammack, Paulson)
- 16:30 - Kanada, pozwolenia na budowę / sprzedaż hurtowa
Poranna odprawa (09.12.2025)
