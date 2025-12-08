Poranna odprawa (08.12.2025)

-
Indeksy z regionu Azji i Pacyfku notują mieszaną sesję kasową. Weekend upłynął stosunkowo spokojnie, a zamiany na rynku forex i akcji są ograniczone.
Dolar amerykański traci 0,10% podobnie jak jen japoński. Po drguiej stronie znajduje się dolar australijski oraz euro. Zmiany jednak zamykają się w przedziale +/-0,10%. EURUSD zyskuje 0,12%.
Rynki czekają na decyzję Fed w środę. Obecnie kolejna obnizka o 25 punktów bazowych jest wyceniania z 87% prawdopodobieństwem.
Złoto zyskuje 0,33% do 4216 USD za uncję. Ropa WTI zyskuje 0,18% do 60,20 USD za baryłkę.
PKB Japonii za Q3 został skorygowany do –2,3% w ujęciu annualizowanym (vs –2,0% oczekiwane), potwierdzając słaby kwartał mimo nieco mocniejszej konsumpcji prywatnej.
Chiny odnotowały dużą nadwyżkę handlową w listopadzie rzędu 111,7 mld USD, przy eksporcie +5,9% i skoku eksportu metali ziem rzadkich. Dane pokazują, że Pekin nadal dominuje globalną konkurencję eksportową mimo ceł.
WSJ informuje, że IBM jest blisko zakupu Confluent za ~11 mld USD, co implikuje ok. 37% premi. Akcje CFLT wzrosły ~20% po sesji, choć wciąż pozostają daleko od poziomów z IPO.
Macron ostrzegł Chiny przed mozliwymi cłami ze strony UE. Prezydent Francji przekazał Pekinowi, że UE może podjąć kroki na wzór USA w nadchodzących miesiącach, jeśli Chiny nie ograniczą rosnącej nadwyżki handlowej. Choć jedność w UE pozostaje wątpliwa.
Trump powiedział, że relacje z premierem Carneyem są „bardzo dobre”, a kwestie handlowe „zostaną rozwiązane”, choć zaznaczył, że Kanada produkuje wiele dóbr, które USA już wytwarzają.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.