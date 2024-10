Kalendarz ekonomiczny: Sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa USA oraz ZEW z Niemiec w centrum uwagi 🔍

Sentymenty na rynku giełdowym w Europie są mieszane; kontrakty na DAX tracą, zyskuje FTSE

Inwestorzy czekają na dane ZEW z Niemiec oraz dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa)

Odczyt inflacji CPI w Kanadzie może powodować podwyższoną zmienność na USDCAD

Inwestorzy przygotowują się do pierwszej od 2020 roku obniżki stóp Fed, którą niemal na pewno jutro ogłosi Jerome Powell. W ostatnich dniach widzimy, że rynek buduje sobie oczekiwania wokół 50 pb cięcia, choć 25 pb byłoby bardziej zachowawczym ruchem ze strony Fed i wciąż nie jest wykluczone; zwłaszcza biorąc ostatnio solidne dane z USA. Wczoraj indeks regionalny z Nowego Jorku (NY Fed) okazał się najwyższy od 2022 roku, a optymizm co do stanu gospodarki wraz z nowymi zamówieniami wśród ankietowanych firm rósł pomimo niższych planów zatrudnienia.

Dziś rynek zwróci uwagę na dane o sprzedaży detalicznej, które rzucą więcej światła na kondycję amerykańskich konsumentów oraz dane z przemysłu. W przypadku sprzedaży rynek oczekuje dość wyraźnego spowolnienia względem lipca. Na sesji europejskiej uwaga zwróci się ku gospodarce Niemiec, gdzie poznamy sentymenty ZEW (ocena sytuacji bieżącej i oczekiwań). Rynek oczekuje kolejnego, solidnego spadku z i tak bardzo niskich poziomów. Uwagę rynku walutowego z pewnością przykuje odczyt inflacji z Kanady.

Kalendarz ekonomiczny

11:00, Niemcy; indeks sentymentu gospodarczego ZEW

Sentyment. Oczekiwany: 17 Poprzednio: 19.2

Ocena sytuacji bieżącej. Oczekiwane: -80 Poprzednio: -77.3

14:30, USA; sprzedaż detaliczna m/m. Oczekiwane: -0.2% Poprzednio: 1%

Sprzedaż bazowa m/m: 0.2% Poprzednio: 0.4%

14:30, Kanada, inflacja CPI r/r. Oczekiwana: 2.1% Poprzednio. 2% (0% m/m vs 0.4% poprzednio)

15:15, USA; produkcja przemysłowa. Oczekiwana: 0.2% Poprzednio: -0.6%

Produkcja wytwórcza. Oczekiwana: 0.2% Poprzednio -0.3%

Wykorzystanie mocy produkcyjnych. Oczekiwane: 77.9% poprzednio. 77.8%

16:00, USA, indeks cen nieruchomości NAHB. Oczekiwania: 41 Poprzednio. 39

16:00, USA, zapasy biznesowe m/m. Oczekiwania: 0.3% Poprzednio: 0.3%

22:30, USA; zmiana zapasów ropy wg. API. Oczekiwany spadek zapasów ropy o 2.8 mln baryłek i ok. 0.6 mln spadek benzyy

Przemówienia bankierów centralnych