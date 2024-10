Kazimir z EBC nie jest pewny obniżki stóp w październiku 🧭

Członek EBC Peter Kazimir wyraził sceptycyzm co do podjęcia decyzji o obniżce stóp procentowych w październiku na podstawie tylko jednego korzystnego raportu o inflacji. Choć nie wykluczył obniżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu, podkreślił, że kluczowe dane pojawią się w grudniu, co da większą pewność dla przyszłych decyzji dotyczących polityki monetarnej. Kazimir wspomniał również, że obecnie nie jest zaniepokojony tym, że EBC nie osiągnie celu inflacyjnego na poziomie 2% w długim terminie.

Mimo to rynek wycenia obecnie prawie 96% szans na obniżkę stóp procentowych przez EBC o 25 punktów bazowych na następnym posiedzeniu 17 października i 100% szans na podobną obniżkę na posiedzeniu 12 grudnia.

EURUSD (interwał D1)

EURUSD spadł dziś o 0,23% do poziomu 1,09500. Spadek ten wynika jednak bardziej z umocnienia dolara niż ze spadku wartości euro. Indeks dolara wzrósł dziś o 0,27%, a USD jest jedną z silniejszych walut G10.

