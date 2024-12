Komentarz giełdowy: Amerykańska giełda w blasku Black Friday

Na europejskich giełdach widać powiew optymizmu wraz z końcem tygodnia. Notowania niemieckiego DAXa zakończyły sesję ze wzrostem o ponad 1%, francuski CAC40 zyskał 0,8%, włoski IT40 wzrósł o 0,4%, a szwajcarski SMI zyskał prawie 0,5%.

Umiarkowanie pozytywne nastroje widać także na polskiej giełdzie. WIG20 zakończył sesję na 0,2% plusie, a WIG zyskał 0,4%. Najmocniejszym indeksem na dzisiejszej sesji był mWIG40, który wzrósł o prawie 1%.

Inwestorzy od dłuższego czasu próbują się pozycjonować na decyzję związaną z przyszłością udziałów Alior Banku w grupie PZU. Dziś na rynek trafiła niepotwierdzona informacja prasowa o potencjalnym wykupie przez Bank Pekao akcji Aliora. Taki ruch oznaczałby dla PZU upragnione uporządkowanie pozycji związanych z ekspozycją spółki na sektor bankowy, co zresztą zapowiadała już od dłuższego czasu. Jednocześnie zastrzyk gotówki zwiększałby potencjał PZU do albo utrzymywania stabilnych poziomów dywidendy, albo do dalszego rozwoju spółki. Stąd ruchy na akcjach PZU wskazywały dziś pozytywną reakcję inwestorów na doniesienia prasowe. Warto jednak podkreślić, że są to jedynie niepotwierdzone spekulacje, a prawdopodobnie rozwiązanie tej sytuacji przyniesie dopiero poniedziałek, kiedy to PZU zaprezentuje swoją strategię na następne lata.

Kwestie związane z PZU i bankami nie są jedynym tematem z obszaru M&A, którym żyła dzisiaj polska giełda. cyber_Folks zapowiedziało objęcie 49,9% udziałów Shopera po cenie rynkowej wynoszącej 39 zł/akcję. Ruch ten związany jest ze strategią spółki dotyczącą zwiększenia ekspozycji na rynek e-commerce, które firma już wcześniej zapowiadała. Otwarta współpraca między zarządami obu spółek zwiększa szansę na płynne połączenie poszczególnych segmentów działalności. Udana konwersja stanowi jedno z największych wyzwań, z jakimi w takich sytuacjach spółki muszą sobie poradzić. Na razie transakcja jeszcze nie jest pewna, bowiem spółki wciąż muszą uzyskać zgodę UOKiK, natomiast inwestorzy już teraz próbują zająć pozycję w scenariuszu dojścia do skutku transakcji.

Amerykańska giełda ma dziś skróconą sesję i notowania będą trwały jedynie do 19. Na amerykańskim rynku widzimy pozycjonowanie się pod udany Black Friday i Cyber Monday - dwa największe święta przecen w USA. Choć z każdym rokiem okres ten coraz mniej kojarzy się z ogromnymi wyprzedażami w ciągu jednego dnia, a zaczyna przeradzać się w wydłużony okres promocji, które nie sięgają aż takich wartości, wciąż pozostaje bardzo istotnym momentem z perspektywy konsumentów w USA. Zgodnie z prognozami, w tym roku na zakupy w ten weekend ma ruszyć rekordowe 183,4 mln użytkowników (zarówno online, jak i do sklepów fizycznych). Pozytywne nastawienie inwestorów do branży sprzedaży detalicznej widać na notowaniach sektora, który urósł w tym tygodniu o ponad 3,5%, co oznacza ponad dwukrotnie wyższą stopę zwrotu niż szeroki indeks S&P500.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB