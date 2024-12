Komentarz giełdowy: Bezprecedensowy poziom wyceny amerykańskiego rynku akcji

Tendencje koncentracji na rynku amerykańskim widać było praktycznie od początku hossy AI. Wąska grupa spółek zdobywała coraz większy udział w rynku, a tym samym przez długi czas to właśnie na barkach Big Techów, w szczególności tzw. “Siedmiu Wspaniałych” indeksy giełdowe wspinały się na nowe szczyty. Teraz jednak tendencja koncentracji wylewa się coraz mocniej poza USA i zaczyna coraz mocniej dotykać także całego rynku finansowego. Dominacja spółek z Ameryki w globalnych indeksach zaczyna być coraz mocniej widoczna. Choć w ostatniej dekadzie ciągle widzieliśmy praktycznie niezmienny trend wzrostowy udziału spółek amerykańskich w indeksie MSCI World, tak w tym roku spółki te po raz pierwszy przebiły poziom 70%. Tym samym wyceny i poziom koncentracji całego rynku kapitałowego wokół spółek z USA wydaje się być przesadnie wysoki.

Jednocześnie dochodzi do bardzo zaskakującej sytuacji. Wyceny spółek amerykańskich są blisko szczytowych poziomów w historii. W ostatnich trzech dekadach wskaźnik CAPE, czyli P/E oparty na 10-letnim średnim zysku skorygowanym o inflację, przyjmował tak wysokie wartości jedynie w 2021 r. oraz 1999 r., w szczycie bańki dot-comów. Warto zaznaczyć, że wtedy wyceny rosły w dynamicznym tempie praktycznie niepodparte wynikami spółek. W tym roku firmy pokazują ciągle mocno rosnące wyniki, jednakże tempo wzrostu wyceny znacznie to przewyższa, podczas gdy inwestorzy próbują zdyskontować przyszłe perspektywy spółek.

Nie tylko zmodyfikowany wskaźnik P/E wskazuje na rekordową wycenę. Również inne wskaźniki oparte na cenie rynkowej (P/BV, P/S, EV/EBITDA, kapitalizacja rynkowa/PKB) pozostają w okolicy 1-3% najwyższych odczytów w historii rynku amerykańskiego. Tak mocno rozciągnięta wycena zdarzała się ostatnio jedynie w 4 przypadkach: przed kryzysem 1929 r., w połowie lat 60 XX w., w trakcie bańki dot-com, a także w 2021 r. Za każdym razem, gdy indeks S&P 500 dochodził do takich wartości, jego stopa zwrotu wypadała gorzej od średniej. W ujęciu 2-lat od tych poziomów im dłuższy był horyzont, tym większe negatywne odchylenie od średniej.

Jednocześnie, mimo blisko rekordowych poziomów wycen, nastawienie inwestorów odnośnie wzrostu akcji w przyszłości również pozostaje na rekordowych poziomach. Ankieta przeprowadzona przez Conference Board wskazuje rekordowe przekonanie, że w przyszłym roku rynek akcji wzrośnie, a do tego dochodzi duży udział konsumentów przekonanych, że w następnym roku stopy procentowe będą niższe. Wobec tego obecnie większość na rynku przekonana jest o scenariuszu dalszego wzrostu rekordowych wycen, wzrostu cen akcji i obniżki stóp procentowych. Co więcej, taki optymizm udziela się nie tylko inwestorom indywidualnym, ale także zarządzającym funduszami. Zgodnie z badaniem prowadzonym przez Bank of America, liczba zarządzających, którzy przeważają w swoim portfelu akcje spółek z USA jest obecnie na 11 letnich szczytach.

Globalny optymizm i rekordowe wyceny łączą się jeszcze z jednym czynnikiem poddającym pod wątpliwość perspektywy utrzymania wysokich stóp zwrotu w dalszym horyzoncie. Obecnie udział akcji w portfelach zarówno inwestorów indywidualnych, jak i dużych instytucji jest blisko wieloletnich szczytów. Ogromna przewaga akcji amerykańskich w portfelach globalnych inwestorów może doprowadzić do sytuacji, w której zacznie brakować kupujących. Przy dołożeniu do tego ryzyka równoważenie portfeli globalnych dużych funduszy, perspektywa utrzymania tempa wzrostu amerykańskiego rynku akcji w najbliższych latach prezentuje się w ciemnych barwach.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB