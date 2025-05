Komentarz giełdowy: Indeksy w USA pchane nadziejami na rozwiązanie kwestii celnej

Notowania na europejskich rynkach wskazują mieszaną sesję. W większości Stary Kontynent odnotował wzrosty, którym spośród głównych rynków przewodził niemiecki DAX, zyskując ok. 0,7%. Dobrą sesję ma także brytyjski FTSE 100, który zyskał dziś prawie 0,6%. Nieco spokojniej zachowała się szwajcarska giełda, która wzrosła o 0,3%. Najsłabsze nastroje widać było we Francji, gdzie CAC40 spadł o -0,2%.

Na polskiej giełdzie dalej dominują pozytywne nastroje, a WIG próbował dziś wybić poziom 101 tys. pkt. Mimo pozytywnego nastawienia do polskiego rynku indeks pod koniec sesji wyhamował wzrosty, a finalnie zamknął się na 0,3% plusie lekko poniżej granicznego poziomu 101 tys. pkt. Nieco większych powodów do zadowolenia możemy szukać na indeksie WIG20. Choć polski indeks blue chipów zanotował finalnie słabszy wzrost niż WIG, tak przebił dziś poziom 2832 pkt, co tym samym oznacza ustanowienie nowego tegorocznego szczytu. Indeks wspierały dziś przede wszystkim notowania CCC, a także Kruka, który zaraportował wyniki za 1Q25. Spółka osiągnęła wyniki zgodne z założeniami, raportując drugie najwyższe kwartalne przychody w historii, a także trzeci najlepszy wynik operacyjny. Wynik ten obciążony był częściowo wyższymi od wcześniejszych założeń kosztami, które wstępnie miały być rozłożone na cały rok. Spółka pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu inwestycji o wartości ok. 2,5 mld zł.

Na amerykańskiej giełdzie widzimy w większości wzrosty. Najlepiej radzi dziś sobie Dow Jones, który rośnie o 0,7%. Amerykańska giełda dobrze przyjęła zarówno niższy od oczekiwań odczyt nowych miejsc pracy JOLTS, jak i informację o zawieszeniu przez Chiny kolejnych ceł. Na razie rynki czekają na postępy w negocjacjach m.in. z Indiami, Japonią i Koreą Południową. Ich pierwsze wyniki mogą wskazać kierunek potencjalnych rozmów z innymi krajami. Warto zauważyć, że indeksy już praktycznie wymazały straty spowodowane zaostrzonymi cłami odwetowymi, co implikuje, że inwestorzy spodziewają się zakończenia negocjacji pozytywnym wynikiem nie tylko dla USA, ale także dla innych krajów.

Akcje UPS nieznacznie rosną, mimo braku prognoz spółki dotyczących wyników za 2025 r. Wobec utrzymujących się niepewności wokół ceł UPS dołączyło do grupy spółek niepublikujących przewidywań. Jednocześnie wyniki spółki wskazują na brak realizacji czarnego scenariusza, który mógł pojawić się po decyzji spółki o odłączeniu swojego modelu biznesowego od Amazonu. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od prezesa, model biznesowy oparty na współpracy z gigantem e-commerce nie był dla firmy wystarczająco rentowny. Jak na razie wydaje się, że decyzja mogła być słuszna, wobec osiągnięcia przez spółkę przychodów zgodnych z prognozami konsensusu, za to przebiciu skoryg. zysku na akcję o prawie 8% w stosunku do oczekiwań.

Mocny wzrost zanotowały dzisiaj notowania Hims & Hers Health po informacji o rozpoczęciu współpracy z Novo Nordisk. Spółka dużą część swojego biznesu w ostatnich miesiącach zbudowała na sprzedaży tańszego zamiennika leków na otyłość wobec wpisania tych produktów na listę leków deficytowych przez FDA. Po skreśleniu leków z listy sprzedaż taka przestaje być możliwa ze względu na prawo patentowe. Stąd informacja o współpracy Novo Nordisk w kwestii sprzedaży oryginalnego Wegovy przez Hims & Hers stanowi dużą szansę na utrzymanie mocnego zastrzyku przychodów ze strony pacjentów zainteresowanych lekami przeciw otyłości.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB