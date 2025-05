PayPal podtrzymuje swoje prognozy na 2025 r., choć raportuje mocniejsze wyniki za 1Q25 📊

聽

PayPal (PYPL.US) zaraportowa艂 solidne wyniki za 1Q25. Mocne rozpocz臋cie roku pod wzgl臋dem wyniku powoduje, 偶e na dzisiejszej sesji sp贸艂ka zyskuje ponad 2%. Mimo to zarz膮d zdecydowa艂 si臋 nie aktualizowa膰 swoich prognoz na 2025 r. ze wzgl臋du na niepewno艣膰 wok贸艂 kwestii celnej i wp艂ywu decyzji obecnie rz膮dz膮cej administracji na si艂臋 konsument贸w. St膮d mo偶na zak艂ada膰, 偶e w przypadku rozwi膮zania si臋 kwestii celnej po my艣li zarz膮du, wyniki sp贸艂ki w ca艂ym 2025 r. b臋d膮 lepsze od obecnie zak艂adanych.聽

PayPal przebija dzi艣 poziom 65 $, co oznacza wyj艣cie powy偶ej konsolidacji sprzed 鈥淒nia Wyzwolenia鈥, tym samym nadrabiaj膮c ca艂e straty wywo艂ane informacjami o c艂ach odwetowych. 殴r贸d艂o: xStation

Sp贸艂ka odnotowa艂a wzrost przychod贸w do 7,79 mld $, co oznacza +1,2% wzrost r/r. Na poziomie sprzeda偶owym mo偶na m贸wi膰 o lekkim rozczarowaniu wobec oczekiwa艅 wynosz膮cych 7,85 mld $.聽

Mimo to sp贸艂ka odnotowa艂a wy偶szy skoryg. wynik operacyjny, kt贸ry wzr贸s艂 do 1,62 mld $ (+16% r/r) i przebi艂 oczekiwania rynkowe na poziomie 1,5 mld $. Jednocze艣nie sp贸艂ka zaraportowa艂a najwy偶szy od 4Q23 wynik netto, kt贸ry wyni贸s艂 1,29 mld $, co prze艂o偶y艂o si臋 na 1,33 $ skoryg. zysku na akcj臋 (wobec oczekiwa艅 konsensusu wynosz膮cych 1,16 $).聽

Sp贸艂ka zanotowa艂a tak偶e wzrost aktywnych klient贸w do 436 mln u偶ytkownik贸w, co oznacza 2,1% wzrost w uj臋ciu r/r.聽

Mocne wyniki za 1Q25 nie prze艂o偶y艂y si臋 na aktualizacj臋 prognoz samej sp贸艂ki na ca艂y 2025 r. Paypal dalej spodziewa si臋 skoryg. zysku na akcj臋 w przedziale 4,95 - 5,1 $, wolnych przep艂yw贸w pieni臋偶nych na poziomie 6 - 7 mld $, a wydatk贸w inwestycyjnych na poziomie ok. 1 mld $. Wszystkie te warto艣ci pozostaj膮 zgodne z prognozami konsensusu.聽

WYNIKI ZA 1Q25